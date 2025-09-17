جيش الاحتلال يعلن إقامة مسار انتقال مؤقت لخروج سكان مدينة غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إقامة “مسار انتقال مؤقت” لخروج سكان مدينة غزة منها، غداة توسيعه هجومه البري وتكثيف القصف على كبرى مدن القطاع.

ونشر المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال على منصة إكس بيانا جاء فيه “من أجل تسهيل الانتقال جنوبا يتم فتح مسار انتقال مؤقت عبر شارع صلاح الدين”، مشيرا إلى أنه سيتاح الانتقال عبره “لمدة 48 ساعة” اعتبارا من ظهر الأربعاء وحتى ظهر الجمعة.

وشدد جيش الاحتلال على ضرورة التنقل فقط عبر الشوارع المحددة كمسار للانتقال جنوباً.

مع بدء العمليات البرية، عزز الجيش المصري وجوده في شبه جزيرة سيناء بعشرات الآلاف من الجنود والمعدات العسكرية، بالتنسيق مع تل أبيب وفق ما ينص عليه الملحق العسكري لاتفاقية السلام بين البلدين.

القاهرة تعتبر هذا التصعيد الإسرائيلي تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، مؤكدة أن أي اجتياح لحدودها سيواجه “بكل قوة ودون تردد”.

أشار نصر سالم خلال حديثه إلى أن الشعب المصري بأسره يدرك خطورة التهديدات، وأن حماية التراب الوطني لا تُساوي بأي حسابات سياسية أو دبلوماسية، مؤكدا أن الخيارات المصرية للدفاع عن أمنها القومي مفتوحة، حتى مع تعقيدها، بما يشمل اللجوء إلى التنسيق مع القوى الدولية الكبرى مثل روسيا والصين.

في ظل القصف المتواصل والتوغل البري، بدأ نحو 40% من سكان غزة بمغادرة المدينة عبر مناطق جنوب وادي غزة، وفق تحذيرات الجيش الإسرائيلي.

هذه الحركة الجماعية تؤكد أن القطاع يواجه كارثة إنسانية متفاقمة، مع تهديدات إسرائيلية مستمرة بتدمير الأحياء والمباني بالكامل. المجتمع الدولي، وفق تصريحات مصر، مطالب بالتحرك الفوري لإيقاف الحرب وإنقاذ أرواح المدنيين، قبل أن تتحول غزة إلى “أرض محروقة” بشكل كامل.