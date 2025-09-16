بنك القاهرة عمان
الناتو يفتتح أول مكتب اتصال له بالشرق الأوسط في عمّان

16 سبتمبر 2025
الناتو يفتتح أول مكتب اتصال له بالشرق الأوسط في عمّان

وطنا اليوم:افتتح حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الثلاثاء، مكتب الاتصال في العاصمة عمّان، ليكون أول حضور سياسي للحلف في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الممتدة مع الأردن منذ ما يقارب ثلاثة عقود.
وحضر الافتتاح الممثل الخاص للأمين العام للناتو للجنوب، خافيير كولومينا، الذي أجرى زيارة رسمية إلى الأردن التقى خلالها بالأمين العام لوزارة الخارجية، السفير ضيف الله الفايز.
وقال الحلف إن إنشاء مكتب الاتصال يأتي في سياق خطة عمل الناتو للجوار الجنوبي، ويعكس التزامه بتعزيز الحوار والتعاون مع شركائه الإقليميين، وزيادة حضوره وفعاليته في المنطقة.
وسيوفر المكتب فرصًا للأردن والناتو لعقد حوارات منتظمة حول التطورات الأمنية الإقليمية والدولية، إلى جانب تعزيز التعاون العملي من خلال مبادرات مثل “بناء القدرات الدفاعية”، فضلاً عن تنفيذ جهود مشتركة لزيادة الوعي العام بأهمية هذه الشراكة.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من محطات التعاون، شملت مشاركة الملك عبدالله الثاني في اجتماع وزراء خارجية الناتو في كانون الأول 2024، وتوقيع الاتفاقية القانونية الثنائية الخاصة بإنشاء المكتب وزيارة لجنة الشراكات والأمن التعاوني إلى الأردن في حزيران الماضي، إضافة إلى الزيارة الأولى لكولومينا إلى عمّان في تشرين الثاني 2024.


