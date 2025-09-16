بنك القاهرة عمان
الصفدي والشيباني وبارك يوقعون على خارطة طريق لحل الأزمة في السويداء

16 سبتمبر 2025
الصفدي والشيباني وبارك يوقعون على خارطة طريق لحل الأزمة في السويداء

وطنا اليوم:وقّع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونظيره وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس بارِك، اليوم الثلاثاء، على خارطة طريق تهدف إلى حل الأزمة في محافظة السويداء وتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري، وذلك عقب اجتماع ثلاثي عُقد في العاصمة السورية دمشق.
وأكد الصفدي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري والمبعوث الأميركي، رفض الأردن أي تدخل خارجي في الشأن السوري، لاسيما في الجنوب، معتبرًا أن ذلك يشكّل تهديدًا للمملكة.
وشدد على أن “أي مشروع انفصالي أو تقسيمي في سوريا تروّج له جهة واحدة فقط هي إسرائيل، التي لا تريد لسوريا أن تستقر أو تعيد البناء”، مضيفًا أن رفض التقسيم ليس موقفًا أردنيًا فحسب، بل موقف عربي ودولي مشترك.


