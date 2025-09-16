هيئة تنظيم الاتصالات تستضيف فعاليات ورشة العمل المتخصصة في الامن السيبراني الأسبوع المقبل

وطنا اليوم:تستضيف هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأسبوع المقبل فعاليات ورشة العمل المتخصصة في الامن السيبراني في سياق الهاتف المحمول والتي تنظمها الهيئة على مدار يومين بالشراكة مع الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة GSMA ومجموعة منظمي الاتصالات لدول البحر الأبيض المتوسط EMERG بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة محلياً وعربياً والمعنيين في الهيئة.

ويأتي انعقاد الورشة ضمن جهود هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لتعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التحديات السيبرانية، ومواكبة التطورات المتسارعة في عالم الاتصالات، بما يضمن بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة في المملكة وفي تعزيز الامن السيبراني في قطاع الاتصالات، وفي وقت يتزايد فيه التركيز العالمي على التهديدات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الرقمية، وتحديداً شبكات الاتصالات المتنقلة.

وتشكل الورشة منصة مهمة لتعزيز الوعي وبناء القدرات في مجال الامن السيبراني. وتهدف الى تمكين المشاركين من فهم المفاهيم الأساسية المرتبطة بأمن شبكات الهاتف المحمول، إلى جانب تسليط الضوء على الأطر التنظيمية والسياسات اللازمة لضمان بيئة رقمية آمنة للمستهلكين والحكومات والشركات.