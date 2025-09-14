بنك القاهرة عمان
مدير مستشفى الزرقاء: توسعة كبرى لأسرّة العناية الحثيثة وتحسين شامل للخدمات

19 ثانية ago
وطنا اليوم:قال مدير مستشفى الزرقاء الحكومي ناصر حسين، إن المستشفى سيشهد توسعة في أقسام العناية الحثيثة بإضافة 50 سريرًا جديدًا، ليصل عدد الأسرّة إلى 67 سريرًا بدلًا من 17 حاليًا، مبينًا أن المشروع سيُنجز قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح حسين في تصريح أن المستشفى الذي يخدم قرابة 3 ملايين نسمة، سيبدأ فورًا بالتنسيق مع وزارة الصحة لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، التي تضمنت أيضًا زيادة أعداد الأطباء والكوادر التمريضية والطبية، وتزويد المستشفى بأطباء اختصاص غير متوافرين حاليًا ضمن كوادره.
وأشار إلى أن التحسينات ستشمل تطوير أماكن انتظار المرضى لتقليل مدد انتظارهم، مضيفا أنه يتم العمل حاليا بنظام شفتين يوميًا لتسريع إنجاز صور الأشعة، لافتًا إلى أن الحالات المستعجلة داخل المستشفى تُجرى لها صور الأشعة بشكل فوري وفقًا لوضع الحالة الصحية.
وتأتي هذه التوسعة بناءً على توجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان، خلال زيارة تفقدية للمستشفى الأحد، حيث وجّه بزيادة عدد أسرّة العناية الحثيثة ثلاثة أضعاف، وتجهيز طابق كامل لها، إلى جانب تحسين بيئة الاستقبال والخدمات المقدمة ضمن جولاته الميدانية التفقدية الدورية.
وتفقَّد رئيس الوزراء، بحضور وزير الصحَّة ومحافظ الزَّرقاء، عدداً من أقسام المستشفى، واستمع إلى ملاحظات المراجعين والكوادر الطبيَّة والتمريضيَّة حول مستوى الخدمات التي يقدِّمها المستشفى الذي أُنشئ عام 2015م بسعة 494 سريراً، ويخدم أكثر من مليونيّ مواطن، ويستقبل قُرابة 1500 مراجع يوميَّاً.


