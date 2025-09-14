بنك القاهرة عمان
نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي يزوران حائط البراق في القدس المحتلة

42 ثانية ago
نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي يزوران حائط البراق في القدس المحتلة

وطنا اليوم:اقتحم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفقة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى حائط البراق في مدينة القدس المحتلة.
وكان مكتب رئيس حكومة الاحتلال أعلن في وقت سابق أن نتنياهو سيزور حائط البراق برفقة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي يزور إسرائيل.
وكان وزير الخارجية أكد قبيل سفره أن الانتقاد النادر الذي وجّهه ترامب لإسرائيل بعد قصف الدوحة لن يغيّر في الدعم الأميركي للدولة العبرية.
وقال “ما حدث قد حدث. من الواضح أننا لسنا سعداء بذلك، والرئيس لم يكن سعيدا بذلك”.
لكنه أكد أن “هذا لن يغير من طبيعة علاقتنا مع الإسرائيليين، لكن علينا أن نناقشه.. وبشكل رئيسي ما التأثير الذي سوف يخلفه” على جهود التوصل إلى هدنة في الحرب المتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وتابع روبيو “نحن بحاجة إلى المضي قدما ومعرفة ما سيأتي بعد ذلك، لأنه في نهاية المطاف، عندما يتم قول وفعل كل شيء، هناك مجموعة تسمى حماس لا تزال موجودة، وهي مجموعة شريرة”.


