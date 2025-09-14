رئيس جامعة البترا يرعى حفل العشاء السنوي لنادي الجامعة

وطنا اليوم:رعى رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم حفل العشاء السنوي لنادي الجامعة، بحضور مستشار الجامعة المهندس محمد مازن الأنصاري، وعضو مجلس الأمناء ورئيس مجلس إدارة شركة البتراء للتعليم المهندس محمد هشام الأنصاري، ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس خالد عريم، وعدد من العمداء وأعضاء النادي.

وألقى رئيس الجامعة كلمة أشار فيها إلى مواصلة الجامعة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية رغم التحديات، مؤكدًا قوة المنافسة مع الجامعات الأردنية الأخرى. كما لفت إلى أن الجهود الترويجية لتخصصات الجامعة انعكست إيجابًا على مكانتها محليًا وعالميًا عبر التصنيفات الدولية.

وأوضح عبد الرحيم أن الجامعة تتجه إلى إنشاء كلية تقنية وإطلاق برامج دبلوم متخصصة، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الأبحاث العلمية من 150 بحثًا عام 2022 إلى 600 بحث عام 2025. كما نوه إلى استكمال مشروع التحول الرقمي في الأرشفة والمراسلات الداخلية وفق الخطة الاستراتيجية للجامعة، مبشرًا بفوزها بجائزة دبي للطاقة.

وبيّن أن زيادة أعداد الطلبة جاءت نتيجة التوسع في البرامج الأكاديمية، مستعرضًا إنجازات الجامعة، ومنها دخولها لأول مرة تصنيف “كيو إس” العالمي ضمن الفئة 1201–1400، وحصول كلية الحقوق على الاعتماد الفرنسي، إضافة إلى إدراج معظم برامجها ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، ونيلها اعتمادات دولية بريطانية وأميركية وألمانية وكندية.

وأشاد عبد الرحيم بدور نادي الجامعة في تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية والرياضية بين أسرة الجامعة، مؤكّدًا أن النادي شكّل نواة فاعلة للتواصل مع المجتمع من خلال مبادراته الخيرية المستمرة، مثمّنًا الجهود المميزة لإدارة النادي وأعضائه.

كما ألقى رئيس النادي وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح كلمة رحّب فيها بالحضور، مبرزًا إنجازات النادي خلال العام الدراسي، ومن أبرزها إصدار العدد السادس من مجلة “صوت البترا”، وتنظيم فعاليات رياضية وثقافية واجتماعية متنوعة، إلى جانب حملات خيرية وتضامنية مع الأهل في فلسطين وغزة، وإقامة النادي الصيفي المجاني لأبناء أعضاء النادي بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة وعدد من كليات الجامعة.

وتخلل الحفل فقرات فنية قدّمتها فرقة كورال الجامعة، في عمادة شؤون الطلبة وأمسية شعرية للأستاذ الدكتور تيسير أبو عرجة، إضافة إلى تكريم رئيس الجامعة عددًا من أعضاء النادي الذين تمت ترقيتهم خلال عام 2024–2025، وأعضاء سابقين كان لهم أثر بارز في مسيرة النادي.

واختُتم الحفل بأجواء من البهجة والاعتزاز بالإنجازات التي حققتها جامعة البترا على المستويين الأكاديمي والمجتمعي.