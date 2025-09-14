استشهاد 68 فلسطينيا في غزة خلال 24 ساعة الماضية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، استشهاد 68 فلسطينيا و 346 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأشارت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى64871 شهيدا و 164610 إصابات منذ 7 تشرين الأول 2023.

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إن الاحتلال يواصل سياسات التدمير الممنهج والإبادة الجماعية والتطهير العرقي بمدينة غزة.

وأكد أن الاحتلال يفتح الجحيم على المدنيين العزّل وليس على المقاومة، كما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، وطالب المكتب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال وتوفير الحماية للمدنيين.

كما حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن غزة تدمر بالكامل وتتحول إلى أرض قاحلة ويبدو أنها ستصبح غير صالحة للعيش. وقالت إن “أطفال غزة يتضورون جوعا والعائلات تهجّر قسرا والناس مرعوبون”.

وقال المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة إن ما يجري في مدينة غزة يمثل “ضربا من الجنون”، وإن المدينة تتعرض لعملية تدمير شامل، حيث دمر أكثر من 70% منها بشكل كامل، بما في ذلك البنية التحتية من مصادر المياه والصرف الصحي، إضافة إلى المدارس التي كانت تُستخدم كمراكز إيواء.