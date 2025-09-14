استئناف الرحلات منخفضة الكلف إلى الأردن بـ 16 وجهة

وطنا اليوم:بدأت شركات الطيران منخفضة التكاليف باستئناف رحلاتها الى المملكة قادمة من أوروبا تدريجيا، وفقا لما أفاد به رئيس مجلس هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو.

وقال مستو إن شركة ويز اير هنجاريا بدأت بتشغيل رحلتين أسبوعيا الى المملكة من العاصمة بودابست/ هنجاريا, فيما ستعود شركة ريان اير للتشغيل الى 16 وجهة في أوروبا اعتبارا من 28 تشرين الأول المقبل وستبدأ بوجهتين اعتبارا من 20 أيلول المقبل.

وأشار إلى وجود 3 شركات أخرى منخفضة التكاليف تدرس تشغيل رحلات منتظمة من أوروبا الى الأردن وبالعكس، لافتا الى انه تم منح تصريح لشركة ريان لتشغيل رحلات منتظمة للموسم الشتوي الى 16 وجهة في أوروبا.

وعن آلية منح التصاريح لهذه الشركات، أوضح مستو ان الشركات تتقدم بطلبات لهيئة تنظيم الطيران المدني لتعيينها كمشغل أجنبي في الأردن معززة بطلب من سلطات الطيران لبلدانها وحسب اتفاقيات النقل الجوي الموقعة بين الأردن والدول المسجلة فيها هذه الشركات، وثم يتم طلب الوثائق اللازمة للتشغيل.

وبين مستو انه يتم منح جميع الشركات تصريحين منتظمين سنويا أحدهما للموسم الشتوي ويبدأ من 28/ 10 ولغاية 27/ 3 والآخر صيفي للفترة من 28/ 3 ولغاية 27 / 10 ويعود قرار طلب التشغيل طوال العام او لموسم واحد لشركة الطيران، مؤكدا ان رحلات الطيران منخفضة التكاليف متاحة لجميع المسافرين ولا تقتصر على السياحة.

وبلغت أعداد السافرين القادمين الى المملكة من خلال شركات الطيران المنخفض 344781 مسافرا خلال العام الماضي 2024 عبر شركتي ريان اير وويز اير، فيما بلغ أعداد المسافرين خلال العام 2023 من خلال 6 شركات 885547 مسافرا.