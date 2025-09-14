بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

استئناف الرحلات منخفضة الكلف إلى الأردن بـ 16 وجهة

ساعة واحدة ago
استئناف الرحلات منخفضة الكلف إلى الأردن بـ 16 وجهة

وطنا اليوم:بدأت شركات الطيران منخفضة التكاليف باستئناف رحلاتها الى المملكة قادمة من أوروبا تدريجيا، وفقا لما أفاد به رئيس مجلس هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو.
وقال مستو إن شركة ويز اير هنجاريا بدأت بتشغيل رحلتين أسبوعيا الى المملكة من العاصمة بودابست/ هنجاريا, فيما ستعود شركة ريان اير للتشغيل الى 16 وجهة في أوروبا اعتبارا من 28 تشرين الأول المقبل وستبدأ بوجهتين اعتبارا من 20 أيلول المقبل.
وأشار إلى وجود 3 شركات أخرى منخفضة التكاليف تدرس تشغيل رحلات منتظمة من أوروبا الى الأردن وبالعكس، لافتا الى انه تم منح تصريح لشركة ريان لتشغيل رحلات منتظمة للموسم الشتوي الى 16 وجهة في أوروبا.
وعن آلية منح التصاريح لهذه الشركات، أوضح مستو ان الشركات تتقدم بطلبات لهيئة تنظيم الطيران المدني لتعيينها كمشغل أجنبي في الأردن معززة بطلب من سلطات الطيران لبلدانها وحسب اتفاقيات النقل الجوي الموقعة بين الأردن والدول المسجلة فيها هذه الشركات، وثم يتم طلب الوثائق اللازمة للتشغيل.
وبين مستو انه يتم منح جميع الشركات تصريحين منتظمين سنويا أحدهما للموسم الشتوي ويبدأ من 28/ 10 ولغاية 27/ 3 والآخر صيفي للفترة من 28/ 3 ولغاية 27 / 10 ويعود قرار طلب التشغيل طوال العام او لموسم واحد لشركة الطيران، مؤكدا ان رحلات الطيران منخفضة التكاليف متاحة لجميع المسافرين ولا تقتصر على السياحة.
وبلغت أعداد السافرين القادمين الى المملكة من خلال شركات الطيران المنخفض 344781 مسافرا خلال العام الماضي 2024 عبر شركتي ريان اير وويز اير، فيما بلغ أعداد المسافرين خلال العام 2023 من خلال 6 شركات 885547 مسافرا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:40

النجم الأشهر لدى العرب يطلّ من جديد معلنا نهاية الصيف

10:31

رئيس الوزراء يوجه بإنشاء مبنى جديد لمدرسة سيبويه في الزرقاء

10:22

بزيارة مفاجئة.. وزيرة التنمية تتفقد مركز جرش للرعاية والتأهيل

10:19

وفاة مرافق سائق شاحنة اثر انفجار إطار مركبته على الطريق الصحراوي

10:09

نيبال تشتعل.. ما القصة .. وهل يتغير وجه الجمهورية للأبد ؟

10:02

ميسي يهدر ركلة جزاء على طريقة بانينكا

09:54

التنميه والتعاون طريق الشعوب لهزيمة الحروب (١)

09:53

بعد واقعة الدوحة…هل توفرت الفرصة لموقف عربي مغاير هذه المرة؟

09:52

تهنئة وتبريك للدكتوره الزواهرة

09:51

ستؤثّر على استدانتكم من صندوق الضمان؛ (10) عواقب وخيمة اقرأوها

09:48

اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية في قطر يسبق قمة تبحث العدوان الإسرائيلي

09:44

1.8 مليار دينار حوالات كليك الشهر الماضي

وفيات
وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادباوفاة أول رئيس أركان للجيش الاماراتي الفريق الركن عواد الخالديوفيات الجمعة 12-9-2025وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025