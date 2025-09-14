رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الزرقاء الحكومي

وطنا اليوم:تفقد رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، مستشفى الزرقاء الحكومي.

ووجه رئيس الوزراء بزيادة عدد أسرَّة العناية الحثيثة فيه ثلاثة أضعاف، وذلك بإضافة 50 سريراً جديداً ليصبح عددها 67 سريراً بدلاً من 17، وتجهيز طابق كامل لها قبل نهاية العام الجاري، وزيادة أعداد الأطباء والممرضين من مختلف الاختصاصات، وتحسين أماكن انتظار المرضى وتقليل فترات انتظارهم؛ وذلك ضمن جولاته الميدانية التفقدية الدورية.