رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الزرقاء الحكومي

ساعة واحدة ago
رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الزرقاء الحكومي

وطنا اليوم:تفقد رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، مستشفى الزرقاء الحكومي.
ووجه رئيس الوزراء بزيادة عدد أسرَّة العناية الحثيثة فيه ثلاثة أضعاف، وذلك بإضافة 50 سريراً جديداً ليصبح عددها 67 سريراً بدلاً من 17، وتجهيز طابق كامل لها قبل نهاية العام الجاري، وزيادة أعداد الأطباء والممرضين من مختلف الاختصاصات، وتحسين أماكن انتظار المرضى وتقليل فترات انتظارهم؛ وذلك ضمن جولاته الميدانية التفقدية الدورية.


وفيات
وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادباوفاة أول رئيس أركان للجيش الاماراتي الفريق الركن عواد الخالديوفيات الجمعة 12-9-2025وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025