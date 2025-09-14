بنك القاهرة عمان
روبيو: الاختلاف بشأن الهجوم على قطر لن يغير الدعم الأميركي لإسرائيل

ساعتين ago
روبيو: الاختلاف بشأن الهجوم على قطر لن يغير الدعم الأميركي لإسرائيل

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، السبت، إن الاختلاف بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر “لن يغير” الدعم الأميركي لإسرائيل التي يزورها الأحد.
وأحدثت الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل الثلاثاء ضد قطر، حليفة الولايات المتحدة، صدمة في المنطقة ووضعت ضغوطا هائلة على الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى هدنة في غزة.
وقال روبيو للصحافيين قبيل انطلاقه في رحلته إلى إسرائيل “ما حدث قد حدث. من الواضح أننا لسنا سعداء بذلك، والرئيس لم يكن سعيدا بذلك”.
أضاف “لن يغير هذا من طبيعة علاقتنا مع الإسرائيليين، لكن علينا أن نناقشه (…) وبشكل رئيسي ما التأثير الذي سوف يخلفه” على جهود التوصل إلى هدنة.
وتابع “نحن بحاجة إلى المضي قدما ومعرفة ما سيأتي بعد ذلك، لأنه في نهاية المطاف، عندما يتم قول وفعل كل شيء، هناك مجموعة تسمى حماس لا تزال موجودة، وهي مجموعة شريرة”.
واستهدفت إسرائيل قادة من حماس في قطر خلال اجتماعهم لبحث مقترح جديد لوقف إطلاق النار طرحته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ووصف ترامب الهجوم الإسرائيلي بأنه مؤسف وانتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة علمت بالهجوم في وقت لم يكن من الممكن التحرك لمنعه.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية هذا الأسبوع إن روبيو سيناقش فقط “أهدافا وأغراض عملياتية” مع إسرائيل، وسيؤكد على “التزام الولايات المتحدة بأمنها”.
كما أعلن روبيو أنه سيشارك في افتتاح نفق جديد في البلدة القديمة في القدس باتجاه المسجد الأقصى.
ويأتي توقيت زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى إسرائيل قبل أسبوع تقريبا من عقد مؤتمر بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة وبرئاسة فرنسا، حيث تعتزم عدد من الدول الغربية خلاله الاعتراف بدولة فلسطينية.


