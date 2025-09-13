جاهة حسن نجل الصحفي محمد غنام وآل مالك من مصر .. العرموطي طلب وثامر الفايز اعطى

وطنا اليوم – بقلوب مفعمة بالفرح، ومشاعر يغمرها الحب والمودة والدعاء، ، ووسط أجواء دافئة مليئة بالبهجة والسعادة،

توجهت الجاهة الكريمة من آل غنام النجار من بيت محسير والتي ضمت شخصيات من كافة اطياف المجتع الاردني برئاسة سعادة النائب صالح العرموطي الى ديوان مثقال الفايز في ام العمد ، وكان في استقبال الجاهة سعادة النائب الشيخ ثامر ملوح الفايز ووجهاء ام العمد واهل العروس .

وقام النائب العرموطي بطلب يد صاحبة الصون والطهر والعفاف والدين المحامية زمزم محمد سليم ’’ طه سرور ’’ مالك من مصر الشقيقة الى الشاب المهذب صاحب السيرة الطيبة والخلق الرفيع المهندس حسن نجل الزميل الصحفي محمد غنام . فيما أعطى سعادة الشيخ ثامر الفايز الجواب بالقبول

ووسط دعوات الحضور للعروسين .. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما على خير ومودة ورحمة ، واجعل كل أيامهما سعادة وهناء ، وان يرقهما الذرية الصالحة .

ألف ألف مبارك، وبالرفاء والبنين .. وعقبال الفرحة الكبرى.