بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

38 شهيدا و200 مصاب في قطاع غزة خلال 24 ساعة

34 ثانية ago
38 شهيدا و200 مصاب في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول 38 شهيدًا و200 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,756 شهيدًا و164,059 إصابة منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023.
وأكدت، أن من وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات، بلغ 14 شهيدًا و143 إصابة ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,479 شهيدًا وأكثر من 18,091 إصابة.
وذكرت، أن مستشفيات غزة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل، ليرتفع العدد إلى 413 منهم 143 طفلا.
ومنذ إعلان التصنيف المرحلي للأمم المتحدة IPC للمجاعة في غزة تم تسجيل 135وفاة من بينهم 28 طفلاً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:15

الكرملين يعلن توقف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

17:34

رئيس الديوان الملكي يلتقي  وفداً من أبناء عشيرة الغنيمات

16:41

ترامب: قبضنا على المشتبه به في قتل تشارلي كيرك

16:37

بيان برلماني عربي إفريقي يثمّن موقف الأردن ومصر الرافض للتهجير

15:46

انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة في الأردن منتصف الأسبوع المقبل

15:32

جمعة الغضب العربي… من مجازر غزة إلى وحدة المصير

15:17

وزير التربية يعمم بمنع إيقاع العقاب البدني بأشكاله المختلفة على الطلبة

15:07

عجلون.. مطالب بتسريع إنجاز مواقف مستشفى الإيمان وتزويده باختصاصات جديدة

14:56

إصابة إسرائيليين جراح أحدهما خطيرة بعملية طعن في ضواحي القدس

14:40

وفاة أول رئيس أركان للجيش الاماراتي الفريق الركن عواد الخالدي

14:35

وفيات الجمعة 12-9-2025

14:08

سعيد بهاء المصري يكتب : كيف تتعامل دول العالم مع محصول القمح والشعير

وفيات
وفاة أول رئيس أركان للجيش الاماراتي الفريق الركن عواد الخالديوفيات الجمعة 12-9-2025وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025