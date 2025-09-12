بنك القاهرة عمان
الكرملين يعلن توقف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

50 ثانية ago
الكرملين يعلن توقف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

وطنا اليوم:أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، عن أن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا متوقفة حاليًا في ظل تعثر جهود الوساطة الدولية لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، مبينًا أن لدى الجانبين قنوات اتصال، غير أن التواصل الفعلي متوقف في الوقت الراهن.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: “إن روسيا لا تزال مستعدة للسعي نحو تسوية سلمية، ومستعدة إلى أي مبادرات جادة من شأنها إحياء العملية التفاوضية، موسكو ترى في الحوار الطريق الأمثل لإنهاء الحرب، مع التزامها بمواصلة البحث عن حلول سياسية”.


