الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم ويمنع إدخال المساعدات إلى غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إغلاق معبر كرم أبو سالم صباح الجمعة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ويأتي هذا الإغلاق بعد فترة وجيزة من إعادة فتحه لمدة سبعة أسابيع، شهدت دخول القافلة الـ35 من المساعدات.

يُذكر أن الاحتلال يواصل منع إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.

وكان قد تم إدخال ما مجموعه 4,586 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم خلال الأسابيع السبعة الماضية، قبل قرار الإغلاق الأخير.