نتنياهو: وضعت حجر الأساس في بات يام لممشى جديد يحمل اسم ترامب

5 ساعات ago
وطنا اليوم:قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أنه وضع حجر الأساس الأساس للممشى الجديد الذي سيحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بات يام، معتبرا أن الرئيس الأميركي “أفضل صديق لإسرائيل في البيت الأبيض”.
وأضاف نتنياهو في منشور له عبر منصة “إكس”، ” ترامب صديق حقيقي للشعب اليهودي، ويشرفني الوقوف هنا مع السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي ورئيس البلدية زفيكا بروت للتعبير عن امتنانه نيابةً عن جميع مواطني إسرائيل”.
وتابع نتنياهو، “الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، واعترف بسيادتنا على مرتفعات الجولان، وانسحب من الاتفاق النووي الكارثي مع إيران، وعززنا في مواجهة التهديد الإيراني، واتخذ سلسلة من الخطوات التاريخية الأخرى من أجل أمن وازدهار دولة إسرائيل”.


