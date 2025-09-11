أ. د. مصطفى عيروط

أعاد المهندس عبد الفتاح طوقان عدة مرات أمام الحضور كلمات مؤثره في محاضرة له قيمة في قاعة الزهراء في نقابة المهندسين قدمه الدكتور المهندس محمد بركات الخصاونة رئيس لجنة الطاقة في نقابة المهندسين فقال المهندس عبد الفتاح طوقان

“خدمت في الجيش الأردني وتعلمت منه الالتزام والقيادة والإدارة والتفكير في حلول للمشكله)

الوفاء للجيش والأردن في متابعتي له وما اعرفه عنه

و هو يمثل رحلة طويله من الابداع والانجاز في العمل الهندسي كمهندس اردني خارج الاردن وما شاهدته وأعرفه من المهندس عبد الفتاح طوقان يعز علي وغيري أن يبقى ضمن( ما يسمى هجرة العقول عالميا ) وان الاوان للعقول المبدعه المهاجره مثله أن تعود لبلدها الاردن تبدع وتقدم لها كل التسهيلات للابداع

فقد صورت حوالي أربعين صورة وهو يتحدث عن المشاريع العملاقه والجيل السادس في الهندسه للاردني المهندس عبد الفتاح طوقان شارك فيها أو عمل فيها في دول عربيه وعالميه منها

-التوسعه الثالثة للحرم وكان يعمل فيها 24الف عامل و20مقاول من الباطن بتكلفة 10مليار دولار

-التعليه الثالثه للحرم المكي في مكة المكرمة

-مشروع جبل عامر في مكة المكرمة

-محطة قطار جده المتواجدة بمطار جده الدولي بتكلفة 2مليار دولار في ستة خطوط

-مطار جده الدولي 12مليار دولار كان يعمل فيه 36الف عامل و64مقاول من الداخل

-تطوير سكة حديد مقاطعة اونتاريو 80مليار دولار

-اكبر محطة تحلية مياه في العالم جنوب الهند

-مدن داخل مدن في قطر ودبي

-مشروع ابراج سيتي ستارز في مدينة نصر في مصر

-محطة توليد الكهرباء بقوة 999ميجاوات تعمل بالغاز في كندا

-ابراج النيل ومراكز تجاريه كبرى في القاهره

-برج الشيخ خليفه في دبي

-اقتراح T-Bridge اي (جسر طوقان )قدمه في باليرمو في ايطاليا عام ٢٠٠٧لربط اوروبا بجسر مع افريقيا

وابدع في حديثه كما أبدع في الحديث عن الذكاء الاصطناعي ودوره في التصميم المعماري والإبداعية وفي حديثه عن الوصول إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي التام ومدى الامان في غياب البشر والأخلاقيات والتعليم وكما قال

“فرص الابداع الهندسي والابتكارات مثل امواج البحر كن كمهندس مستعدا للسباحه والغوص في الاعماق”

فالذي يجيد الغوص في الاعماق مثله فعلا قولا وعملا بأنه مبدع ومفكر وقارىء ومتابع وكتاباته ولقاءاته التلفزيونيه ومن كان يتابعها أو يتابع كتاباته في الانترنت او جروب الوتس اب-المطرقه- تظهر بأن الاردن واحة الأمن والاستقرار والحرية المسؤوله والرأي والرأي الاخر وها هو المهندس عبد الفتاح طوقان في عمان يتحدث بحريه ويلتقي بحريه ويفتخر أيضا كما نفتخر في الجيش العربي المصطفوي وفي الاردن وطنا ونظاما

المهندس عبد الفتاح طوقان مواليد جبل عمان ١٩٥٨ فهو لا زال وسيبقى ابن الاردن يتحدث ويكتب في المصلحه العامه وليس جلدا للذات وعرفته عن قرب عندما كنت التقي معه في برامجي الاذاعيه وعندما كنا نقدم برامجا في التلفزيون عندما كان الإعلام اعلاما نموذجيا مهنيا يقود الرأي العام ويؤثر في الداخل والخارج وسلاح الدوله إلى جانب سلاح الجيش والأجهزة الامنيه ولو كنت وزيرا للاعلام لقمت ببث محاضرة المهندس عبد الفتاح طوقان على الهواء في اعلام رسمي وخاص وعمل مستشارا هندسيا لحكومات اليابان و الهند وكندا والعراق وعمل أو شارك في مشاريع عملاقه في دول عربيه وعالميه وكان له العديد من البرامج المتلفزة كاعلامي أيضا اردني الانتماء والولاء واردني مع اسرته يعيش في كندا وله ندوات في عدد من الفضائيات العربية و كاتب له مقالات منشورة في الأردن و بريطانيا ومنها ماهو مترجم الي الإنجليزية والفرنسية وكان بطل الشرق الأوسط للتايكوندو ومؤسس لاتحادات الجمباز و التايكوندو في الأردن وترأس جمعية مهندسي الطرق الأردنية وهو معتمد كخبير هندسي في امريكا وكندا ، وبالإضافة للهندسة يحمل ماجستير في القانون الدولي من جامعة ليفربول البريطانية.

المهندس عبد الفتاح طوقان اردني مفكر ومبدع أمل أن نراه في الاردن و عمان دائما ولا ننسى عمه الشاعر ابراهيم طوقان في موطني وكان يرددها لي المهندس المبدع جعفر ابراهيم طوقان كلما ازوره في مكتبه في جبل عمان أو التقيه في قناة سفن ستارز الفضائيه الاردنيه

موطني الجلال والجمال

السناء والبهاء في رباك

والحياة والنجاة

والهناء والرجاء في هواك

هل اراك سالما منعما وغانما مكرما

هل اراك في علاك

محاضرة المهندس عبد الفتاح طوقان في نقابة المهندسين يوم الاربعاء ١٠-٩-٢٠٢٥ برأيي محاضرة نوعيه قيمه واقترح أن تم تسجيلها من نقابة المهندسين أن توزع وتنشر حتى تعرف الأجيال وطلبة الجامعات وخاصة كليات الهندسه عن مبدعين شاركوا وعملوا في مشاريع عملاقه خارج وطنهم فاليوم المتخصص في الهندسه والطب والقانون وغيرها يجب أن يكون أيضا مثقفا ومتابعا كما هو حال الاخ العزيز المهندس عبد الفتاح طوقان الذي كما قال زار ١٧٥ بلدا في العالم ولنرى كتابا أو كتبا منه عن هذه الزيارات والمشاريع العملاقه التي شارك أو عمل فيها

وكم سعدت ومعه ابنته ساره التي تكمل الدكتوراه في كندا في الهندسه وكانت صغيره عندما التقيت المهندس عبد الفتاح طوقان في برنامج اسره وسهره الاذاعي الذي كنت أقدمه في اذاعتنا إذاعة المملكة الاردنيه الهاشميه و اهلا بكم في عمان عاصمة الوفاق والاتفاق فالحنين للوطن الاردن وأهله في كلماته دائما وهوى الاردن الاجمل والأحلى ونحن في نعمه الامن والاستقرار والنماء الدائم.