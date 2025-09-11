عودة أكثر من 150 ألف لاجئ سوري طوعا من الأردن إلى بلادهم

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، أن 150,400 لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى سوريا منذ كانون الأول 2024 وحتى اليوم، عبر مركز حدود جابر.

وأكدت الوزارة أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها تهدف إلى التسهيل والتبسيط على الأشقاء السوريين، وبما يكفل تسريع إجراءات عودتهم إلى ديارهم طوعا.

وبحسب توقعات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فإن من المتوقع أن يصل عدد العائدين من الأردن إلى سوريا إلى قرابة 200 ألف لاجئ بحلول نهاية عام 2025.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الداخلية أنها تعمل على تعزيز البنية التحتية لمركز حدود جابر، في ظل التزايد المستمر في حركة النقل والسفر، واستجابة للمتطلبات اللوجستية والتنظيمية اللازمة لتوسعة المركز ودعم قدرته الاستيعابية، بما يسهم في تسهيل إجراءات الدخول والخروج وفق المتطلبات الأمنية، إذ يأتي ذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير المراكز الحدودية.

وأشارت إلى أنه توجد مجموعة من الخطط المتعلقة باستمرارية تطوير مركز حدود جابر بشكل شامل، إذ إنه في هذا الإطار، جرى طرح عطاء بقرابة 3 ملايين دينار، إضافة إلى إعداد المخطط الشمولي لتطوير المركز، وفق أفضل المعايير من حيث التصميم والتشغيل.

وأضافت أنه جرى تنفيذ كافة الأعمال الإجرائية المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءته التشغيلية، وتأهيل الخدمات اللازمة في المركز، مثل الوحدات الصحية، والطرق، والساحات الخضراء، والاستراحات.