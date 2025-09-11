إصابة جنديين بتفجير مركبة عسكرية في طولكرم وحصار شامل للمدينة

وطنا اليوم:أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين إسرائيليين، أحدهما جراحه خطرة، جراء انفجار عبوة ناسفة بمركبة عسكرية عند معبر 104 بالقرب من طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش إن قائد المنطقة الوسطى أصدر أمرا بفرض حصار شامل على طولكرم بعد انفجار العبوة الناسفة، وإن قوات كبيرة بدأت بعمليات تمشيط للمدينة.

واكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان التفجير في طولكرم استثنائي إذ لم تسجل حوادث مماثلة ضد قواتنا بالضفة الغربية منذ 5 أشهر.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن قواته فرضت طوقا على مدينة طولكرم، وأغلقت الطرق وسارعت لتنفيذ عمليات تفتيش في المنطقة.

في غضون ذلك، تبنت “سرايا القدس- كتيبة طولكرم” العملية، وأكدت تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية من نوع “نمر” قرب حاجز في طولكرم، وقالت إن العملية أوقعت إصابات.

وتمضي إسرائيل بمخططات للسيطرة على الضفة الغربية أو أجزاء منها، وسط حديث متصاعد عن إقامة ما سمتها “إمارة الخليل” وفصلها عن السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون.

وبالتوازي مع حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1017 فلسطينيا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.