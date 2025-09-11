بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

إصابة جنديين بتفجير مركبة عسكرية في طولكرم وحصار شامل للمدينة

15 ثانية ago
إصابة جنديين بتفجير مركبة عسكرية في طولكرم وحصار شامل للمدينة

وطنا اليوم:أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين إسرائيليين، أحدهما جراحه خطرة، جراء انفجار عبوة ناسفة بمركبة عسكرية عند معبر 104 بالقرب من طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت إذاعة الجيش إن قائد المنطقة الوسطى أصدر أمرا بفرض حصار شامل على طولكرم بعد انفجار العبوة الناسفة، وإن قوات كبيرة بدأت بعمليات تمشيط للمدينة.
واكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان التفجير في طولكرم استثنائي إذ لم تسجل حوادث مماثلة ضد قواتنا بالضفة الغربية منذ 5 أشهر.
من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن قواته فرضت طوقا على مدينة طولكرم، وأغلقت الطرق وسارعت لتنفيذ عمليات تفتيش في المنطقة.
في غضون ذلك، تبنت “سرايا القدس- كتيبة طولكرم” العملية، وأكدت تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية من نوع “نمر” قرب حاجز في طولكرم، وقالت إن العملية أوقعت إصابات.
وتمضي إسرائيل بمخططات للسيطرة على الضفة الغربية أو أجزاء منها، وسط حديث متصاعد عن إقامة ما سمتها “إمارة الخليل” وفصلها عن السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون.
وبالتوازي مع حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1017 فلسطينيا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:28

السحر إذ ينقلب على الساحر… نتنياهو في آخر غزواته كسر عصاه

14:22

خرق السيادة واستهداف القيادة

14:19

وفد من منظمة الصحة العالمية يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7

14:15

البنك الأوروبي للاستثمار: الناقل الوطني للمياه مشروع مفصلي للاقتصاد الأردني

14:10

اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام

13:00

تفاصيل صادمة .. القبض على معــذِّب القطط في اربد

12:44

الأردن يتلقى دعوة سعودية للانضمام إلى المنظمة العالمية للمياه

12:32

ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.86% للشهور الثمانية الأولى

12:15

الدوحة تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة الأحد والاثنين المقبلين لبحث الاعتداء الإسرائيلي

12:00

هل تحظر الحكومة الأردنية لعبة روبلوكس المثيرة للجدل

11:50

أنور خليل: راتب تقاعد الفنان الأردني 300 دينار يدفع منه 150 حاليا

11:43

كريستيانو رونالدو يثير الجدل بمتابعة داعية إسلامي بالبرتغال

وفيات
وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025