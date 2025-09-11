الدوحة تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة الأحد والاثنين المقبلين لبحث الاعتداء الإسرائيلي

وطنا اليوم:ذكرت وكالة الأنباء القطرية ان الدوحة ستستضيف قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والاثنين وستناقش الهجوم الإسرائيلي على قطر. وتأتي الخطوة للتأكيد على ضرورة موقف موحد يضع حدًا للانتهاكات ويحمي استقرار المنطقة.

واتسعت حالة التضامن عربياً ودولياً مع قطر، أمس، غداة هجوم جوي إسرائيلي غير مسبوق استهدف قادة حركة «حماس» على الأراضي القطرية، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص من عناصرها، ورجل أمن قطري.

وتواصلت الإدانات الدولية للهجوم، فيما زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الدوحة، أمس، وبحث مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

ويُتوقع وصول مزيد من المسؤولين العرب إلى الدوحة للتضامن معها في أعقاب الانتهاك الإسرائيلي لسيادتها.

في المقابل، واصل المسؤولون الإسرائيليون التصريحات التصعيدية، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة مصورة: «أقول لقطر وجميع الدول التي تؤوي الإرهابيين: عليكم إما طردهم أو تقديمهم للعدالة. وإلا فسنقوم نحن بذلك». أما وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، فأكد أن «يد إسرائيل الطولى ستعمل ضد أعدائها في أي مكان. ولا يوجد مكان يمكنهم الاختباء فيه».