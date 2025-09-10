بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2025

10 سبتمبر 2025
بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2025

وطنا اليوم:دقدم بنك الإسكان رعايته البلاتينية لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2025 “GREENFIN Forum”، الذي نظمته جمعية البنوك تحت شعار: “التمويل الأخضر والمستدام من الرؤية إلى التصميم”، تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، وبمشاركة قادة القطاع المصرفي والمالي وخبراء التمويل الأخضر والاستدامة من داخل الأردن وخارجه.
وجاءت هذه الرعاية تأكيداً على التزام البنك بدعم جهود تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، والمساهمة في بناء مستقبل مالي مستدام عبر تطوير أدوات تمويل مبتكرة، تقوم على الشمولية والقدرة على التكيف مع المتغيرات.
وأكد البنك أن مشاركته في المنتدى تعكس حرصه على إبراز دور القطاع المصرفي كشريك رئيسي في تمويل المشاريع والمبادرات الخضراء، خاصة تلك الموجهة للتصدي لتحديات التغير المناخي وتحقيق النمو المستدام، كما شدد على أهمية مواكبة التوجهات الدولية وأولويات البنك المركزي الأردني في هذا المجال، بما يتيح تلبية احتياجات السوق وتسهيل الحوار حول آليات تعزيز التمويل الأخضر.
وترجم بنك الإسكان هذا الالتزام عملياً عبر مشاركته في المنتدى من خلال جلسات حوارية متخصصة تناولت موضوعات الاستدامة البيئية، واستعرضت أفضل الممارسات العالمية الحديثة، إلى جانب تقديم مجموعة من برامج التمويل المبتكرة والتجارب الناجحة لشركاء محليين ودوليين، ويأتي ذلك بالتعاون مع منصة synesgy الرقمية المتخصصة بقياس معايير الاستدامة، في إطار سعي البنك إلى تعزيز ثقافة الاستدامة ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الاقتصاد الأخضر.
ويعد منتدى التمويل الأخضر حدثاً سنوياً بارزاً يهدف إلى توسيع مجالات التعاون لدعم مبادرات التمويل الأخضر، واستكشاف فرص جديدة لتوجيه الاستثمارات نحو المنتجات الخضراء، ومعالجة تحديات تطوير هذه المنتجات. كما ركز في نسخته لهذا العام على تطوير المنتجات المالية الخضراء باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز الشفافية والحوكمة، والقدرة على التكيف، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الأردن والمنطقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:10

اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام

13:00

تفاصيل صادمة .. القبض على معــذِّب القطط في اربد

12:44

الأردن يتلقى دعوة سعودية للانضمام إلى المنظمة العالمية للمياه

12:32

ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.86% للشهور الثمانية الأولى

12:15

الدوحة تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة الأحد والاثنين المقبلين لبحث الاعتداء الإسرائيلي

12:00

هل تحظر الحكومة الأردنية لعبة روبلوكس المثيرة للجدل

11:50

أنور خليل: راتب تقاعد الفنان الأردني 300 دينار يدفع منه 150 حاليا

11:43

كريستيانو رونالدو يثير الجدل بمتابعة داعية إسلامي بالبرتغال

11:34

الأمن العام يضبط سائق شحن لنقله 21 راكباً بطريقة خطرة

11:23

بنك ABC في الأردن يواصل دعمه للجمعية العربية لحماية الطبيعة

11:15

الجمارك تضبط 13100 كروز دخان وسجائر إلكترونية ومعسل

11:12

الأردن وقطر يرسلان مساعدات إغاثية إلى سوريا

وفيات
وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025