بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

تقرير: مصر وتركيا وجهتا تحذيرا لحماس قبل ضرب الدوحة

10 سبتمبر 2025
تقرير: مصر وتركيا وجهتا تحذيرا لحماس قبل ضرب الدوحة

وطنا اليوم:كشف تقرير نشرته القناة 14 الإسرائيلية، أن مصر وتركيا أبلغتا قيادات بارزة في حركة حماس، في العاصمة القطرية الدوحة، بوجود تحذيرات جدية من عملية اغتيالات محتملة تخطط لها إسرائيل.
من جهتها، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، في تقرير صباح اليوم الأربعاء، أن مسؤولين مصريين وأتراكا نقلوا تحذيرات إلى كبار قادة حماس في قطر خلال الأسابيع الأخيرة، داعينهم إلى تعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة بهم، خشية من تنفيذ عمليات اغتيال منسّقة.
وأكدت الصحيفة أن هذه التحذيرات تأتي في سياق الدور المحوري الذي تلعبه كل من مصر وتركيا كوسيطين في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، مشيرة إلى أن كلا البلدين يسعى لحماية ممثلي الحركة لضمان استمرار الحوار، حتى في ظل التوترات الشديدة.
ووفق تقرير لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، فإن مصر وقطر دخلتا في حالة صدمة تامة بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، ما قد يؤثر بشكل بالغ على مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، التي كانت تدار بوساطة مشتركة بين البلدين.
وأشار التقرير إلى أن الصفقة التي اقترحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والقائمة على تبادل أسرى فلسطينيين مقابل رهائن إسرائيليين، أصبحت الآن “غير قابلة للتنفيذ” في ظل تدهور الثقة بين الأطراف، وانهيار بيئة الحوار.
في موقف داعم للعملية، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة كان “يجب أن يحدث منذ زمن طويل”، واصفة إياه بعملية “قطع الرؤوس”، تهدف إلى القضاء على القيادة السياسية والعسكرية العليا لحركة حماس في الخارج.
وأضافت الصحيفة: “هذا عمل مشروع وعادل، فالدوحة لم تعد ملاذاً آمناً لقيادة حركة تُصنّفها إسرائيل والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية، وتساهم في قتل المدنيين”.
وتساءل كثيرون داخل الأوساط الأمنية الإسرائيلية: “لماذا لم تُنفذ هذه العملية في الأيام الأولى من الحرب؟”، مشيرين إلى أن تأجيلها أعطى قادة حماس فرصة للتخطيط وتنسيق العمليات من مناطق آمنة.
وفي وقت سابق، قصفت طائرات إسرائيلية مقرات لقادة في حركة “حماس” بالعاصمة القطرية الدوحة، وقوبل هذا الهجوم بموجة شجب واستنكار دولية واسعة النطاق، حتى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد في اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بأنها “لن تتكرر”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:22

خرق السيادة واستهداف القيادة

14:19

وفد من منظمة الصحة العالمية يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7

14:15

البنك الأوروبي للاستثمار: الناقل الوطني للمياه مشروع مفصلي للاقتصاد الأردني

14:10

اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام

13:00

تفاصيل صادمة .. القبض على معــذِّب القطط في اربد

12:44

الأردن يتلقى دعوة سعودية للانضمام إلى المنظمة العالمية للمياه

12:32

ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.86% للشهور الثمانية الأولى

12:15

الدوحة تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة الأحد والاثنين المقبلين لبحث الاعتداء الإسرائيلي

12:00

هل تحظر الحكومة الأردنية لعبة روبلوكس المثيرة للجدل

11:50

أنور خليل: راتب تقاعد الفنان الأردني 300 دينار يدفع منه 150 حاليا

11:43

كريستيانو رونالدو يثير الجدل بمتابعة داعية إسلامي بالبرتغال

11:34

الأمن العام يضبط سائق شحن لنقله 21 راكباً بطريقة خطرة

وفيات
وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025