سفير إسرائيلي يهدد باستهداف قادة حماس مجددا

وطنا اليوم:هدد سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيئيل لايتر، باستهداف قادة حركة “حماس” مجددا، وذلك بعد ساعات من ضربة إسرائيلية استهدفت قيادات للحركة الفلسطينية في قطر.

ونقلت شبكة “فوكس نيوز” عن لايتر قوله “إذا لم نقض على قيادة حماس هذه المرة فسنصل إليهم في المرة القادمة”.

وأضاف لايتر: “قادة حماس في الدوحة ضالعون في الهجوم الدامي على مدنيين إسرائيليين في القدس”.

وتابع قائلا: “مشكلتنا ليست مع الناس في غزة أو مع القطريين، لكنها مع أولئك المرتبطين بحماس”.

وشدد على أن “المفاوضات استمرت شهورا عدة، ونوّد أن تنتهي الحرب ونتوصل لاتفاق، لكن قادة حماس قتلة ويجب القضاء عليهم، ولن ينجو أي منهم مما فعلوا يوم 7 أكتوبر”.

وأشار إلى أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يغيّر وجه الشرق الأوسط. لقد نجحنا في إضعاف حزب الله وحماس والحوثيين وكل القوى المرتبطة بإيران”.

واختتم قائلا: “نحن الآن عرضة للانتقادات، لكن إسرائيل ستتغير للأفضل والمنطقة ستكون أحسن حالا بفعل إزاحتنا لأعداء السلام وأعداء الحضارة الغربية”.

وأعاد الهجوم الإسرائيلي في الدوحة خلط الأوراق السياسية والأمنية في المنطقة، ليس فقط بسبب استهداف قيادات من حركة حماس على أرض دولة حليفة للولايات المتحدة، بل أيضاً لأنه فتح ملفاً بالغ الحساسية يتعلق بعلاقة واشنطن بتل أبيب، وحدود التنسيق بينهما، وأيضاً موقف العواصم الخليجية.

ما دار خلف الكواليس – وفق شهادات وتحليلات خبراء – يشي بأن العملية الإسرائيلية لم تكن مجرد ضربة عسكرية، بل خطوة سياسية بامتياز، تكشف حجم التشابك بين الحسابات الإسرائيلية الداخلية، والاعتبارات الأميركية، وتوازنات المنطقة.

الى ذلك قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الهجوم على دولة قطر كان قرارا اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفا أن مثل هذا الأمر لن يتكرر على أرض قطر مجددا.

وفي منشور على منصة “تروث سوشيال” قال ترامب إنه تحدث إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزرائها ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وأكد لهما ذلك.

وأضاف الرئيس الأميركي أن الهجوم الأحادي على قطر لا يحقق مصالح اسرائيل ولا الولايات المتحدة، وأنه يشعر بحزن شديد بسبب القرار الذي اتخذه نتنياهو بهذا الشأن.