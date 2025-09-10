هجوم جديد على أسطول الصمود قبالة تونس

وطنا اليوم:أفاد مصدر بأن السفينة الأكبر ضمن أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة تعرضت الليلة لهجوم جديد بطائرة مسيّرة حارقة قبالة السواحل التونسية، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وأوضح أن فرق الإطفاء وطاقم السفينة تمكنوا لاحقاً من السيطرة على النيران، كما نجا الطاقم على متن الاسطول من الاستهداف.

ويأتي هذا الاستهداف في وقت يستعد فيه الأسطول لمتابعة رحلته باتجاه القطاع الفلسطيني المحاصر، في مبادرة دولية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الفلسطيني منذ سنوات، وسط تحذيرات متصاعدة من مخاطر تعرّض السفن المشاركة لهجمات متكررة.

وفي وقت سابق، قالت اللجنة المنظمة لأسطول الصمود لكسر الحصار من تونس إن الأسطول سيبحر اليوم الأربعاء إلى غزة كما هو مقرر مهما كانت الظروف والأحوال.

عزيمة كبيرة

وخلال مؤتمر صحفي، أضافت اللجنة المنظمة أن ما حدث لإحدى سفن الأسطول في تونس قيد التحقيق الأمني لكن الحادث لن يَثنيَ الأسطول ولن يغير وجهته، وأن تركيز المشاركين ينصب الآن على ما يجري في قطاع غزة، وأن عزيمتهم كبيرة لكسر الحصار.

وكان مشاركون في الأسطول قد قالوا إن مسؤولا أمنيا في العاصمة تونس أبلغهم أن المؤتمر الصحفي الذي كانوا يعتزمون عقده غير مرخص مما اضطرهم لعقد مؤتمرهم الصحفي في الشارع.

ومن جهتها، أكدت فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أنّ ما حدث بالأمس مع إحدى سفن الأسطول في تونس لن يعطل مهمته. وحيّت ألبانيزي المشاركين في الأسطول لكسر الحصار عن غزة وقالت إنهم يتحركون من أجل أهل غزة.

وحسب وكالة رويترز فإن أسطول الصمود مبادرة دولية تسعى إلى كسر الحصار البحري الإسرائيلي، وتوصيل مساعدات إنسانية إلى غزة باستخدام قوارب مدنية بدعم وفود من 44 دولة.