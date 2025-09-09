بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

حماس تعلن نجاة وفد الحركة بالدوحة من محاولة اغتيال إسرائيلية

21 ثانية ago
حماس تعلن نجاة وفد الحركة بالدوحة من محاولة اغتيال إسرائيلية

وطنا اليوم:أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قيادتها نجت من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفتها في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، لكن الهجوم خلّف عددا من الشهداء من بينهم نجل القيادي خليل الحية ومدير مكتبه.
وقال مصدر قيادي في حماس إن الوفد القيادي للحركة برئاسة خليل الحية نجا من غارة إسرائيلية استهدفته أثناء اجتماعه لمناقشة المقترح الأخير للرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وخلّف الهجوم عددا من الشهداء من بينهم همام خليل الحية نجل رئيس وفد حماس، وجهاد لبد مدير مكتب الحية، وفقا لما صرح به عضو المكتب السياسي للحركة سهيل الهندي
وأعلن الجيش الإسرائيلي -في بيان- أن سلاح الجو “هاجم بشكل دقيق قيادات حماس” في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك).
وأضاف أن المستهدفين بالهجوم قادوا أنشطة حماس لسنوات.
من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة- إن “العملية ضد كبار قادة حماس مستقلة تماما وبادرت بها إسرائيل ونفذتها وتتحمل مسؤوليتها الكاملة”.
وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن طائرات حربية أطلقت 12 صاروخا على مواقع كان فيها قادة حماس في الدوحة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:09

محافظ البنك المركزي: الأردن قادر على مواكبة التحولات العالمية في التمويل الأخضر

20:04

العدول عن قرار منع النشر بقضية الصحافي الحباشنة

19:59

نتنياهو: استهداف قادة حماس قد يؤدي لإنهاء حرب غزة

19:48

تنديد عربي ودولي عقب استهداف إسرائيل مقرات لقادة حماس في قطر

19:43

استشهاد نجل خليل الحية ومدير مكتبه فى القصف الإسرائيلى على الدوحة

19:31

بيان صادر عن حزب المحافظين الأردني

19:28

الملك لابن سلمان: ضرورة حشد موقف دولي يوقف انتهاكات إسرائيل لسيادة الدول العربية

19:24

الملك والسيسي يؤكدان ضرورة احترام سيادة الدول العربية

19:21

الملك يؤكد : أمن قطر جزء من أمن الأردن

16:52

مؤتمر مستقبل السياحة يواصل فعالياته في العقبة

16:51

الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على قطر

16:43

خليل الحية على رأس المستهدفين في هجوم إسرائيل على الدوحة

وفيات
وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكوروفيات الجمعة 5-9-2025