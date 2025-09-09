حماس تعلن نجاة وفد الحركة بالدوحة من محاولة اغتيال إسرائيلية

وطنا اليوم:أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قيادتها نجت من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفتها في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، لكن الهجوم خلّف عددا من الشهداء من بينهم نجل القيادي خليل الحية ومدير مكتبه.

وقال مصدر قيادي في حماس إن الوفد القيادي للحركة برئاسة خليل الحية نجا من غارة إسرائيلية استهدفته أثناء اجتماعه لمناقشة المقترح الأخير للرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وخلّف الهجوم عددا من الشهداء من بينهم همام خليل الحية نجل رئيس وفد حماس، وجهاد لبد مدير مكتب الحية، وفقا لما صرح به عضو المكتب السياسي للحركة سهيل الهندي

وأعلن الجيش الإسرائيلي -في بيان- أن سلاح الجو “هاجم بشكل دقيق قيادات حماس” في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وأضاف أن المستهدفين بالهجوم قادوا أنشطة حماس لسنوات.

من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة- إن “العملية ضد كبار قادة حماس مستقلة تماما وبادرت بها إسرائيل ونفذتها وتتحمل مسؤوليتها الكاملة”.

وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن طائرات حربية أطلقت 12 صاروخا على مواقع كان فيها قادة حماس في الدوحة.