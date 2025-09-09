بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

نتنياهو: استهداف قادة حماس قد يؤدي لإنهاء حرب غزة

16 ثانية ago
نتنياهو: استهداف قادة حماس قد يؤدي لإنهاء حرب غزة

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لا حصانة لقادة حركة حماس في أي مكان، مشيرا إلى أن استهداف قادة حماس قد يؤدي لإنهاء حرب غزة.
ووصف نتنياهو العملية بأنها فرصة عملياتية للقضاء على قيادة حماس، مشيرا إلى أنه وجه تعليمات مع وزير الدفاع لتنفيذها.
وقال “طيارونا نفذوا مهمة استهداف قادة حماس بشكل دقيق”.
وتابع يقول إن إسرائيل في حرب مع حماس لتحرير المخطوفين.
وأشار إلى أن إسرائيل أزالت تهديد إيران الوجودي من فوقها.
وتذرع رئيس الوزراء بهجوم القدس الذي تبنته حركة حماس، ليرد عليه باستهداف قادتها في الدوحة.
وتابع “وافقنا على الأسس التي وضعها الرئيس ترامب لوقف الحرب”، مضيفا “الحرب في غزة يمكن أن تنتهي غدا بشروط إسرائيل”.
واستتبع قائلا “قادة حماس احتفلوا بالسابع من أكتوبر في قطر وقد هاجمناهم في المكان نفسه”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:48

تنديد عربي ودولي عقب استهداف إسرائيل مقرات لقادة حماس في قطر

19:43

استشهاد نجل خليل الحية ومدير مكتبه فى القصف الإسرائيلى على الدوحة

19:31

بيان صادر عن حزب المحافظين الأردني

19:28

الملك لابن سلمان: ضرورة حشد موقف دولي يوقف انتهاكات إسرائيل لسيادة الدول العربية

19:24

الملك والسيسي يؤكدان ضرورة احترام سيادة الدول العربية

19:21

الملك يؤكد : أمن قطر جزء من أمن الأردن

16:52

مؤتمر مستقبل السياحة يواصل فعالياته في العقبة

16:51

الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على قطر

16:43

خليل الحية على رأس المستهدفين في هجوم إسرائيل على الدوحة

16:10

عدوان اسرائيلي على قطر يستهدف مكتب حماس في الدوحة

15:57

الأميرة سمية ترعى تخريج 14 مشروعاً مبتكراً من حاضنة أورنج

15:50

اهالي وادي رم يرفضون نقل مبيت أردننا جنة إلى البترا

وفيات
وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكوروفيات الجمعة 5-9-2025