نتنياهو: استهداف قادة حماس قد يؤدي لإنهاء حرب غزة

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لا حصانة لقادة حركة حماس في أي مكان، مشيرا إلى أن استهداف قادة حماس قد يؤدي لإنهاء حرب غزة.

ووصف نتنياهو العملية بأنها فرصة عملياتية للقضاء على قيادة حماس، مشيرا إلى أنه وجه تعليمات مع وزير الدفاع لتنفيذها.

وقال “طيارونا نفذوا مهمة استهداف قادة حماس بشكل دقيق”.

وتابع يقول إن إسرائيل في حرب مع حماس لتحرير المخطوفين.

وأشار إلى أن إسرائيل أزالت تهديد إيران الوجودي من فوقها.

وتذرع رئيس الوزراء بهجوم القدس الذي تبنته حركة حماس، ليرد عليه باستهداف قادتها في الدوحة.

وتابع “وافقنا على الأسس التي وضعها الرئيس ترامب لوقف الحرب”، مضيفا “الحرب في غزة يمكن أن تنتهي غدا بشروط إسرائيل”.

واستتبع قائلا “قادة حماس احتفلوا بالسابع من أكتوبر في قطر وقد هاجمناهم في المكان نفسه”.