عدوان اسرائيلي على قطر يستهدف مكتب حماس في الدوحة

10 دقائق ago
وطنا اليوم:نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك، عبر سلاح الجو، مؤخرا هجوما مُستهدفا على القيادة العليا لحركة حماس.
قاد أعضاء القيادة الذين تعرضوا للهجوم أنشطة حماس لسنوات، وهم مسؤولون مباشرةً عن تنفيذ مجزرة 7 أكتوبر وشن الحرب على دولة إسرائيل.
قبل الهجوم، اتُخذت خطوات لتقليل الضرر الذي قد يلحق بالأشخاص غير المتورطين، بما في ذلك استخدام أسلحة دقيقة ومعلومات استخباراتية إضافية.
سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) العمل بعزم لدحر منظمة حماس المسؤولة عن مجزرة 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال شاهد من رويترز، الثلاثاء، إنّ دوي عدة انفجارات سُمع في دولة قطر.
وأضاف أن دخانا شوهد يتصاعد في سماء حي كتارا بالعاصمة القطرية.
ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي ان انفجارات الدوحة محاولة اغتيال لقيادات في حماس


