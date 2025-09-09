توقيع أول اتفاقية تنفيذية لاستغلال خامات الذهب جنوب الأردن

وطنا اليوم:وقّع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وعضو هيئة المديرين/المدير العام لشركة وادي عربة للمعادن هاني معتوق الأسمر، اليوم الثلاثاء، أول اتفاقية تنفيذية لاستغلال خامات الذهب في الأردن، ضمن مناطق أبو خشيبة وجبال أبوبرقة والبراق في وادي عربة على مساحة 66 كيلومتراً مربعاً منها 48 كيلو متر تم توقيع اتفاقية سابقة مع الشركة للتنقيب عن النحاس.

وقال الخرابشة إن الاتفاقية تأتي تعزيزاً لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادية من خلال استغلال الثروات المعدنية وتعظيم مردودها على الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للأردنيين.

وأوضح أن شركة وادي عربة للمعادن والبالغ رأسمالها المدقوع 2 مليون دولار، أنهت الدراسات الفنية الأولية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة عام 2022، وأظهرت شواهد معدنية مشجعة لنظام متعدد المعادن يضم الذهب والنحاس (LS-Epithermal وPorphyry) بنسب قابلة للتطوير في صخور بركانية ورسوبية، على أن تُستكمل الدراسات الفنية خلال المراحل اللاحقة.

وشدّد الخرابشة على أن الاتفاقية تحظر بيع أو تصدير الخام غير المعالج، وتُلزم المطوّر بمعالجة المعادن والمعادن المصاحبة إلى درجة نقاوة محددة قبل البيع أو التصدير، وذلك لتعظيم المنفعة للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى ارتباط العوائد بسعر الذهب عالمياً.

وأشار إلى التزامات الشركة بتقديم كفالة حسن تنفيذ تعادل 10% من كلفة برنامج العمل، والمضي بالإجراءات القانونية لإصدار قانون امتياز خاص يُقره مجلس النواب للشركة المسجّلة كشركة مساهمة عامة أردنية، إضافة إلى الالتزام بالشروط البيئية والتشريعية النافذة.

وبين أن الاتفاقية تتضمن التزام الشركة بتنفيذ جميع الأعمال وفق أعلى المعايير البيئية والفنية، والمساهمة في خلق فرص عمل للأردنيين، إضافة إلى تأسيس شركة مساهمة عامة تُطرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام بما يعزز الشفافية ويتيح مشاركة المجتمع في عوائد هذا الاستثمار.

من جانبه أكد الأسمر أن الشركة ستباشر الأعمال مبكراً وفق برنامج زمني مدته 36 شهراً موزعاً على مرحلتين تشملان الحفر والتحاليل المخبرية والنمذجة الجيولوجية، مع الالتزام بالأُطر الزمنية والمعايير الفنية والبيئية.

من جهته قال مدير مديرية الجيولوجيا والتعدين في الوزارة هشام الزيود إن النظام المالي يربط نسبة الأتاوة بسعر الذهب في بورصة لندن (LBMA) بحيث لا تقل عن 3% من الإيراد الكلي وتصل إلى 10%، مع فرض ضريبة تصاعدية على الأرباح غير المتوقعة قد تبلغ 50% إذا تجاوز هامش الربح بعد الضريبة 40%، إلى جانب استيفاء الضرائب الأخرى التي تُشكّل نحو 31% من صافي الربح.

وبيّن الزيود أن الشركة مؤهلة مالياً وفنياً وفق أنظمة الوزارة لضمان تنفيذ التزاماتها بكفاءة ومسؤولية.

وأوضح أن لجان التفاوض في الوزارة تواصل استكمال بنود اتفاقيات تنفيذية لخامات أخرى في مناطق مختلفة، بما في ذلك مشاريع العناصر الأرضية النادرة مع الشركة البيئية الجديدة، و تعدين النحاس في ضانا مع الشركة المتكاملة، واتفاقيتين لتعدين الفوسفات في منطقة الريشة مع شركتي العربية للتعدين وتسنيم العُمانية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة الأربعاء الماضي على الاتفاقية التنفيذية لتعدين الذهب مع شركة وادي عربة للمعادن، باعتبار خام الذهب من المعادن الاستراتيجية التي تُستغل بموجب قانون خاص (امتياز) وفق التشريعات النافذة.

وحضر التوقيع مدير مديرية الجيولوجيا والتعدين هشام الزيود، ورئيسة قسم تطوير الخامات المعدنية أسماء القرنة، وأعضاء اللجان الفنية في الوزارة، ومن جانب شركة وادي عربة للمعادن حضر مدير عام الشركة عماد الفاخوري ومستثمر ماليزي مساهم في الشركة، إلى جانب الفريق الفني للشركة.