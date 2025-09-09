تذبذب المناخ يهدد موسم الزيتون المقبل

وطنا اليوم:توقع المدير العام لاتحاد المزارعين، المهندس محمود العوران، أن يكون موسم الزيتون لعامي 2025 – 2026 أقل إنتاجاً مقارنة بالعام الماضي، نتيجة الظروف الجوية غير المستقرة التي مرت بها المملكة منذ الشتاء الماضي وحتى صيف هذا العام.

وأوضح العوران في تصريح ، أن موجات الصقيع التي شهدها شهر آذار الماضي، تزامنت مع مراحل الإزهار وعقد الثمار، إضافة إلى شح الأمطار وتذبذب الهطولات، وهو ما انعكس سلباً على المحاصيل. واعتبر أن الموسم الماضي كان من أقسى المواسم التي مر بها القطاع الزراعي.

وبين العوران أن التوقعات الأولية تشير إلى أن إنتاج الزيت قد يغطي احتياجات السوق المحلي، إلا أن الصورة النهائية ستتضح مع اقتراب ذروة الموسم. وأضاف أن أسعار الزيتون والزيت ترتبط بشكل مباشر بمعادلة العرض والطلب، معرباً عن أمله في أن تبقى الأسعار مستقرة على غرار المواسم السابقة.

وأشار إلى أن الأضرار طالت بشكل خاص بساتين الزيتون المعتمدة على مياه الأمطار (البعلية)، حيث تأثرت أكثر من غيرها بالتغيرات المناخية، لافتاً إلى أن موجات الحر التي رافقتها كتل غبارية شكلت بيئة خصبة لانتشار الآفات والأوبئة الزراعية