بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

تذبذب المناخ يهدد موسم الزيتون المقبل

15 ثانية ago
تذبذب المناخ يهدد موسم الزيتون المقبل

وطنا اليوم:توقع المدير العام لاتحاد المزارعين، المهندس محمود العوران، أن يكون موسم الزيتون لعامي 2025 – 2026 أقل إنتاجاً مقارنة بالعام الماضي، نتيجة الظروف الجوية غير المستقرة التي مرت بها المملكة منذ الشتاء الماضي وحتى صيف هذا العام.
وأوضح العوران في تصريح ، أن موجات الصقيع التي شهدها شهر آذار الماضي، تزامنت مع مراحل الإزهار وعقد الثمار، إضافة إلى شح الأمطار وتذبذب الهطولات، وهو ما انعكس سلباً على المحاصيل. واعتبر أن الموسم الماضي كان من أقسى المواسم التي مر بها القطاع الزراعي.
وبين العوران أن التوقعات الأولية تشير إلى أن إنتاج الزيت قد يغطي احتياجات السوق المحلي، إلا أن الصورة النهائية ستتضح مع اقتراب ذروة الموسم. وأضاف أن أسعار الزيتون والزيت ترتبط بشكل مباشر بمعادلة العرض والطلب، معرباً عن أمله في أن تبقى الأسعار مستقرة على غرار المواسم السابقة.
وأشار إلى أن الأضرار طالت بشكل خاص بساتين الزيتون المعتمدة على مياه الأمطار (البعلية)، حيث تأثرت أكثر من غيرها بالتغيرات المناخية، لافتاً إلى أن موجات الحر التي رافقتها كتل غبارية شكلت بيئة خصبة لانتشار الآفات والأوبئة الزراعية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:52

انطلاق حملات نظافة شاملة في عجلون لتعزيز السياحة والبيئة

11:44

ندوة لجبهة العمل الإسلامي في فرع وادي السير

11:42

الجغبير: تعديل أسس إيصال الكهرباء على حساب فلس الريف يدعم الصناعة الوطنية

11:35

ارتفاع جديد في أسعار الذهب محليا

11:31

الأردن يدين الإعتداء الإسرائيلي على سوريا

11:25

المعهد المروري: سلامة الإطارات تبدأ من أربع نقاط صغيرة

11:18

بصراحه عن أمور جامعيه (١)

11:16

بدء اعمال الاجتماع الخامس للجنة الفنية الاردنية التونسية في مجال المدن الصناعية

10:52

دولة الجزائر من الرمز الى اللغز

10:50

بنك ABC في الأردن يعزز الوعي الصحي لموظفيه من خلال يوم طبي شامل‎

10:46

شحادة: 3 قرارات حكومية لتحفيز سوق عمّان المالي

10:40

إثيوبيا تدشن أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا رغم معارضة مصر والسودان

وفيات
وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكوروفيات الجمعة 5-9-2025