جيش الاحتلال يصدر أمر إخلاء لجميع سكان مدينة غزة

وطنا اليوم:أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء،‭ ‬جميع سكان مدينة غزة وكل أحيائها بالإخلاء قبل أن يشن هجوما جديدا للسيطرة على أكبر مركز حضري في القطاع، في إطار خطة تثير قلقا عالميا بشأن مصير القطاع بأكمله.

وفي التحذير، دعا جيش الاحتلال “جميع سكان مدينة غزة والموجودين في كل أحيائها، من المدينة القديمة وتفاح شرقا وحتى البحر غربا” إلى “الإخلاء فورا” عبر محور الرشيد باتجاه المنطقة الإنسانية في المواصي.

وقال إن “البقاء في المنطقة خطير جدا”، مضيفا أنه “مصمم على حسم حماس وسيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة”.

الى ذلك أفاد جهاز الدفاع المدني في غزة بقصف 5 أبنية شاهقة خلال 72 ساعة تضم 209 شقق، مشيرا إلى أن أكثر من 4100 طفل وامرأة ومسن أصبحوا بلا مأوى.

ومنذ أيام قليلة، شرعت إسرائيل في حملة تدمير تدريجية للمباني السكنية المرتفعة بمدينة غزة، مما زاد أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية، في وقت يحذّر فيه مراقبون من أن الهدف هو دفع الفلسطينيين قسرا إلى النزوح جنوبا، ضمن مخطط إسرائيلي أميركي أوسع لتهجيرهم خارج القطاع.