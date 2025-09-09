بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

جيش الاحتلال يصدر أمر إخلاء لجميع سكان مدينة غزة

32 ثانية ago
جيش الاحتلال يصدر أمر إخلاء لجميع سكان مدينة غزة

وطنا اليوم:أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء،‭ ‬جميع سكان مدينة غزة وكل أحيائها بالإخلاء قبل أن يشن هجوما جديدا للسيطرة على أكبر مركز حضري في القطاع، في إطار خطة تثير قلقا عالميا بشأن مصير القطاع بأكمله.
وفي التحذير، دعا جيش الاحتلال “جميع سكان مدينة غزة والموجودين في كل أحيائها، من المدينة القديمة وتفاح شرقا وحتى البحر غربا” إلى “الإخلاء فورا” عبر محور الرشيد باتجاه المنطقة الإنسانية في المواصي.
وقال إن “البقاء في المنطقة خطير جدا”، مضيفا أنه “مصمم على حسم حماس وسيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة”.
الى ذلك أفاد جهاز الدفاع المدني في غزة بقصف 5 أبنية شاهقة خلال 72 ساعة تضم 209 شقق، مشيرا إلى أن أكثر من 4100 طفل وامرأة ومسن أصبحوا بلا مأوى.
ومنذ أيام قليلة، شرعت إسرائيل في حملة تدمير تدريجية للمباني السكنية المرتفعة بمدينة غزة، مما زاد أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية، في وقت يحذّر فيه مراقبون من أن الهدف هو دفع الفلسطينيين قسرا إلى النزوح جنوبا، ضمن مخطط إسرائيلي أميركي أوسع لتهجيرهم خارج القطاع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:08

ارتفاع التداول العقاري في الأردن 3% منذ مطلع العام

23:17

مندوباً عن جلالة الملك وولي العهد..العيسوي يعزي عشيرتي الحميمات والشياب

22:55

تهنئة وتبريك الى الاخت والصديقة الغالية الدكتورة علا ابو الغنم بمناسبة تخرج ابنتها المهندسة جود

21:20

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً تربوياً من مديرية التربية والتعليم المزار الشمالي

20:55

لقاء التاريخ: يحيى الزعبي يضع الأردن في الواجهة بجانب أسطورة الدراما التركية مراد علمدار

20:47

الصحفي فارس الحباشنه يوجه الشكر للاجهزة الامنية

20:42

الدكتور حازم علي النسور عميداً لشؤون الطلبة في جامعة الشرق الأوسط .

20:41

شهيدان وجريح بحالة حرجة في مخيم جنين

20:36

بعد اتهامها بمعاداة السامية.. مدريد تستدعي سفيرها من إسرائيل

20:19

تونس ثالث منتخب عربي يتأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026

19:52

نتنياهو يدعو سكان مدينة غزة إلى مغادرتها ويعلن عن شن عملية برية واسعة النطاق

19:38

قرارات مجلس الوزراء يوم الإثنين

وفيات
وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكوروفيات الجمعة 5-9-2025وفيات الخميس 4-9-2025