بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

ارتفاع التداول العقاري في الأردن 3% منذ مطلع العام

48 ثانية ago
ارتفاع التداول العقاري في الأردن 3% منذ مطلع العام

وطنا اليوم:ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ ليبلغ 4.565 مليار دينار، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.
ووفق التقرير، انخفض حجم التداول العقاري الأردني خلال آب الماضي بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 8% مقارنة بالشهر السابق؛ ليبلغ 686.7 مليون دينار.
وارتفعت قيمة الإيرادات خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 4%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 174.6 مليون دينار، بينما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال آب الماضي بنسبة 1%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، فيما انخفضت بنسبة 5% مقارنة بالشهر السابق؛ لتبلغ 25.2 مليون دينار.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حركة بيع العقار في الأردن خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 1%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 2%، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة تقل عن 1%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وخلال شهر آب، انخفضت حركة بيع العقار بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و10% مقارنة بالشهر السابق؛ حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و8% مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و10% مقارنة بالشهر السابق.
وبلغ إجمالي عدد العقارات المباعة للشركات في المملكة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 7,686 عقارًا.
وأشار التقرير إلى انخفاض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 13%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 11%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وخلال آب الماضي، انخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و11% مقارنة بالشهر السابق؛ حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و22% مقارنة بالشهر السابق، فيما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 29% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، بينما ارتفعت بنسبة 11% مقارنة بالشهر السابق.
وانخفضت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 123.4 مليون دينار، بينما انخفضت القيمة التقديرية لشهر آب الماضي بنسبة 30% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و1% مقارنة بالشهر السابق؛ لتبلغ 16.2 مليون دينار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:17

مندوباً عن جلالة الملك وولي العهد..العيسوي يعزي عشيرتي الحميمات والشياب

22:55

تهنئة وتبريك الى الاخت والصديقة الغالية الدكتورة علا ابو الغنم بمناسبة تخرج ابنتها المهندسة جود

21:20

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً تربوياً من مديرية التربية والتعليم المزار الشمالي

20:55

لقاء التاريخ: يحيى الزعبي يضع الأردن في الواجهة بجانب أسطورة الدراما التركية مراد علمدار

20:47

الصحفي فارس الحباشنه يوجه الشكر للاجهزة الامنية

20:42

الدكتور حازم علي النسور عميداً لشؤون الطلبة في جامعة الشرق الأوسط .

20:41

شهيدان وجريح بحالة حرجة في مخيم جنين

20:36

بعد اتهامها بمعاداة السامية.. مدريد تستدعي سفيرها من إسرائيل

20:19

تونس ثالث منتخب عربي يتأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026

19:52

نتنياهو يدعو سكان مدينة غزة إلى مغادرتها ويعلن عن شن عملية برية واسعة النطاق

19:38

قرارات مجلس الوزراء يوم الإثنين

19:33

ولي العهد والتحول الرقمي

وفيات
وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكوروفيات الجمعة 5-9-2025وفيات الخميس 4-9-2025