بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

نتنياهو يدعو سكان مدينة غزة إلى مغادرتها ويعلن عن شن عملية برية واسعة النطاق

27 ثانية ago
A thick column of smoke rises from the Jala Tower as it is destroyed in an Israeli airstrike in Gaza city controlled by the Palestinian Hamas movement, on May 15, 2021. - Israeli air strikes pounded the Gaza Strip, killing 10 members of an extended family and demolishing a key media building, while Palestinian militants launched rockets in return amid violence in the West Bank. Israel's air force targeted the 13-floor Jala Tower, Qatar-based Al-Jazeera television and the Associated Press news agency.

وطنا اليوم:دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سكان مدينة غزة إلى مغادرتها، في الوقت الذي أعلن فيه عن شن عملية برية واسعة النطاق في القطاع.
وأعلن نتنياهو من غرفة قيادة سلاح الجو عن تدمير 50 برجا في غزة خلال يومين، مشيرا إلى أنه “هذه مجرد البداية”.
وقال في تصريحات: “تعليماتي هي محاربة أوكار الإرهاب بقوة. لقد قضينا بالفعل على أوكار الإرهاب في مخيمات اللاجئين، في ثلاث منها”.
وأضاف: “ببساطة، قمنا بإجلاء السكان من هناك ودمرنا جميع البنى التحتية للإرهاب – وتعليماتي هي أن نفعل الشيء نفسه في أوكار الإرهاب الأخرى”.
وأردف نتنياهو: “أنا الآن في قيادة سلاح الجو. لقد وعدتكم قبل أيام قليلة بأننا سندمر أبراج الإرهاب في غزة، وهذا بالضبط ما نفعله”.
وأردف: “أسقطنا خلال يومين 50 برجا إرهابيا، وهذا مجرد بداية للعملية القوية للعملية البرية داخل مدينة غزة. أقول للسكان: لقد أُعذر من أنذر، اخرجوا من هناك!”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:38

قرارات مجلس الوزراء يوم الإثنين

19:33

ولي العهد والتحول الرقمي

19:31

الجغبير يلتقي مسؤولين جزائريين لبحث تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

19:29

الملك يفتتح مبنى هنجر 7 للشركة الأردنية لصيانة الطائرات جورامكو

19:23

الاحتلال يركز قصفه على أبراج غزة

19:19

الملك يزور مطار الملكة علياء الدولي ويطلق مشروعين جديدين

16:50

بعد عملية القدس.. دعوات إسرائيلية لتدمير قرى بالضفة وتجويع الأسرى الفلسطينيين

16:46

شاهد بالصور : مؤتمر مستقبل السياحه ينطلق في العقبه برعاية وزير السياحه

16:17

المستشفيات الميدانية الأردنية تواصل تقديم خدماتها في غزة رغم التحديات الإنسانية

15:41

منتدى الاستراتيجيات: نمط الاستهلاك الحالي للمياه في الأردن يهدد بانخفاض حصة الفرد إلى 43 م3 سنويا

15:25

من موقع هجوم القدس .. نتنياهو يتوعد غزة والضفة وإيران

15:13

ولي العهد يوجه إلى بحث استخدام التكنولوجيا لمعالجة الازدحامات المرورية

وفيات
وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكوروفيات الجمعة 5-9-2025وفيات الخميس 4-9-2025