الجغبير يلتقي مسؤولين جزائريين لبحث تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

وطنا اليوم:التقى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، الاثنين، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي في الجزائر كمال مولى ورئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة الحزائري كمال رحماني، وذلك على هامش مشاركة وفد صناعي أردني في معرض التجارة الافريقي، المقام حاليا في الجزائر، بتنظيم من شركة بيت التصدير.

وجرى خلال اللقاءين، اللذين حضرهما المستشار الاقتصادي الأردني في الجزائر وأئل المحادين ومدير ترويج الصادرات في شركة بيت التصدير خالد الصعوب، بحث سبل تعزيز وتطوير التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات التجارية بينهما، وكذلك آليات التنسيق في ايجاد آلية عمل لتطوير التبادل التجاري والاقتصادي بين غرفة صناعة الأردن والمؤسسات النظيرة في الجزائر،

حيث تم الاتفاق على إيجاد صيغة للعمل المشترك وتفعيل الاتفاقيات لمصلحه البلدين الشقيقين.