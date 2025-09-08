بنك القاهرة عمان
الاحتلال يركز قصفه على أبراج غزة

26 ثانية ago
الاحتلال يركز قصفه على أبراج غزة

وطنا اليوم:قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي عصر اليوم مرة ثانية برج الرؤيا الذي يقع مقابل جامعة الازهر غرب مدينة غزة ويضم عشرات المكاتب والمؤسسات.
وقالت مصادر فلسطينية ان طائرات الاحتلال قصفت البرج بعدد من الصواريخ الذي يتكون من ستة عشر طابقا ما ادى الى تدميره بشكل كامل.
واشار المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني محمود بصل ان الاحتلال قصف خلال 72 ساعة خمسة أبنية بارتفاع يزيد على 7 طوابق تضم 209 شقق تؤوي أكثر من 4100 شخص بين طفل وامرأة ومسن أصبحوا الآن بلا مأوى، كما قصف الاحتلال
أكثر من 350 خيمة تؤوي نحو 3500 شخص فقدوا ملاذهم الأخير.
وأشار الى أن مئات العائلات أصبحت بلا مأوى وعيش أفرادها في العراء ومحرومون من أبسط مقومات الحياة، ويصارعون الموت والجوع والحر والبرد في مشهد كارثي لا يطاق.


