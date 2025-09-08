بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

من موقع هجوم القدس .. نتنياهو يتوعد غزة والضفة وإيران

37 ثانية ago
من موقع هجوم القدس .. نتنياهو يتوعد غزة والضفة وإيران

وطنا اليوم:أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين، أن الهجمات لن تضعف عزيمة حكومته، بل ستعزز قدرتهم على إكمال المهام في مناطق مختلفة، وذلك عقب مقتل 7 أشخاص في إطلاق النار عند مفرق مستوطنة راموت قرب القدس.
وقال نتنياهو خلال زيارته لموقع الهجوم: “نلاحق القرى التي خرج منها الإرهابيون. هذه الجرائم لا تضعف عزيمتتنا، بل تعزز قدرتنا على إكمال المهام في غزة، والضفة الغربية، وإيران التي تدعمهم جميعا”.
وتابع: “نخوض حربا شرسة ضد الإرهاب على عدة جبهات. أود أن أتقدم بالتعازي لعائلات القتلى والجرحى. تجري حاليا ملاحقة وحصار القرى التي خرج منها الإرهابيون”.
وقال مكتب نتنياهو، في وقت سابق، إن رئيس الوزراء يجري تقييما للوضع مع رؤساء الأجهزة الأمنية في أعقاب هجوم القدس.
وفي وقت سابق من الإثنين، وقع هجوم عند مدخل حي راموت في القدس حيث أطلق مهاجمان النار على محطة للحافلات، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 14 آخرين، من بينهم 7 جروحهم خطيرة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته “تبحث عن مشتبه بهم” في منطقة الهجوم، كما حاصرت قرى فلسطينية في منطقة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:13

ولي العهد يوجه إلى بحث استخدام التكنولوجيا لمعالجة الازدحامات المرورية

15:10

بعد عملية القدس.. الرئاسة الفلسطينية تدين استهداف المدنيين

15:03

رئيس الأعيان يدعو لدعم أصحاب المنشآت السياحية وإعادة النشاط للقطاع

14:57

الأمن يحذر: عدم تثبيت حمولات مركبات الشحن مخالفةً تهدد الأرواح والممتلكات

14:53

UWallet تعزز الشمول المالي والرقمي كشريك استراتيجي في أول معرض تعليمي لـ “ماينكرافت” بالأردن

14:20

كسب القلوب أولى من كسب المواقف

14:17

مقتل 4 جنود في انفجار عبوة ناسفة بدبابة شمالي قطاع غزة

14:08

ضبط اعتداءات مائية في الزرقاء تزود 50 منزلًا بشكل غير قانوني

14:06

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

14:04

تجديد تعيين الأستاذ الدكتور مياس الريماوي نائبًا لرئيس جامعة البترا للشؤون الأكاديمية

14:03

الأردن وإسرائيل: علاقة على حد السيف

14:00

عبد المنعم الزعبي مديرا لإدارة السياسات الاقتصادية في الديوان الملكي

وفيات
وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكوروفيات الجمعة 5-9-2025وفيات الخميس 4-9-2025