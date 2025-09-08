من موقع هجوم القدس .. نتنياهو يتوعد غزة والضفة وإيران

وطنا اليوم:أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين، أن الهجمات لن تضعف عزيمة حكومته، بل ستعزز قدرتهم على إكمال المهام في مناطق مختلفة، وذلك عقب مقتل 7 أشخاص في إطلاق النار عند مفرق مستوطنة راموت قرب القدس.

وقال نتنياهو خلال زيارته لموقع الهجوم: “نلاحق القرى التي خرج منها الإرهابيون. هذه الجرائم لا تضعف عزيمتتنا، بل تعزز قدرتنا على إكمال المهام في غزة، والضفة الغربية، وإيران التي تدعمهم جميعا”.

وتابع: “نخوض حربا شرسة ضد الإرهاب على عدة جبهات. أود أن أتقدم بالتعازي لعائلات القتلى والجرحى. تجري حاليا ملاحقة وحصار القرى التي خرج منها الإرهابيون”.

وقال مكتب نتنياهو، في وقت سابق، إن رئيس الوزراء يجري تقييما للوضع مع رؤساء الأجهزة الأمنية في أعقاب هجوم القدس.

وفي وقت سابق من الإثنين، وقع هجوم عند مدخل حي راموت في القدس حيث أطلق مهاجمان النار على محطة للحافلات، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 14 آخرين، من بينهم 7 جروحهم خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته “تبحث عن مشتبه بهم” في منطقة الهجوم، كما حاصرت قرى فلسطينية في منطقة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.