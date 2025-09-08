بنك القاهرة عمان
مقتل 4 جنود في انفجار عبوة ناسفة بدبابة شمالي قطاع غزة

وطنا اليوم:أفادت مواقع إسرائيلية بمقتل 4 جنود في عملية نفذتها المقاومة الفلسطينية في جباليا شمالي قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، بينما لم يصدر الجيش الإسرائيلي أي بيان بشأن العملية على الفور.
وبحسب موقع “حدشوت بزمان”، وقعت العملية في حدود الساعة 5 فجرا، حيث ألقيت عبوة ناسفة على طاقم دبابة إسرائيلية، ثم أطلقت النيران باتجاه قائد الدبابة.
وأسفرت العملية عن اشتعال النيران في الدبابة ومقتل جميع أفراد طاقمها، وفقا للموقع نفسه.
وأشارت المواقع الإسرائيلية إلى أن العملية جاءت رغم حالة التأهب القصوى في صفوف الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة استعدادا لتنفيذ خطط اجتياح مدينة غزة واحتلالها ضمن عملية “عربات جدعون 2”.
وينفذ الجيش الإسرائيلي حاليا عمليات تدمير واسعة في مدينة غزة، ويقصف ما تبقى فيها من مبان متعددة الطوابق من أجل تهجير السكان.
من جانبها، أطلقت كتائب القسام عمليات “عصا موسى” للتصدي لقوات الاحتلال، واستهدفت في الأيام القليلة الماضية عددا من الدبابات والآليات وحشودا من القوات في عدة مناطق، لا سيما حي الزيتون جنوبي مدينة غزة وجباليا شمالي القطاع.
بدورها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أمس الأحد، أنها قصفت مستوطنة نتيفوت بصاروخين وذلك “ردا على جرائم العدو الصهيوني في حق أبناء شعبنا”.


