بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

رفض عربي وإسلامي لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين

دقيقة واحدة ago
رفض عربي وإسلامي لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين

وطنا اليوم:أعرب وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة عن رفضهم القاطع للتصريحات الصادرة عن إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام 1967م تحت أي ذرائع أو مسميات.
كما أدان الوزراء السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى إقلاع الشعب الفلسطيني من أرضه من خلال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، والسعي إلى إطالة أمد النزاع وتوسيع نطاقه بما يشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
وجدد الوزراء إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي.
وأكد وزراء الخارجية ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل إسرائيل، ويطالبون بمحاسبة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جريمتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية.
كما جدد الوزراء دعوتهم إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق والمعابر، فضلًا عن توفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة، ودعم مساعي الشعب الفلسطيني لبناء دولته المستقلة.
وأكد الوزراء أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وإخلالًا بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد النظام الدولي.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته كاملة في ضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقه في البقاء على أرضه في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
ويشدد الوزراء على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يبقى السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، اتساقًا مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومبادئ حقوق الإنسان، وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ويؤكد الوزراء التزامهم الثابت بدعم جميع الجهود الرامية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:54

المومني: الأردن يرسّخ شراكات استراتيجية لمواجهة الإرهاب فكريا وإعلاميا وعسكريا

12:59

الحملة الأردنية توزّع 700 طرد غذائي استجابةً لمناشدات نازحين في غزة

12:54

توجه حكومي جاد لدراسة حظر منصة الألعاب الشهيرة روبلوكس

12:44

لقاء لبحث فرص الاستثمارات المشتركة بين سلطنة عُمان والأردن

12:31

الأسواق الحرة الأردنية تدعم البطولة العربية الثالثة للصيد في العقبة

12:18

التكتلات الاقتصادية كأداة لمواجهة أحادية القطبية الأميركية

12:16

وزارتا البيئة والشباب تبحثان تعزيز التعاون المشترك

12:13

ارتفاع جديد في أسعار الذهب محليا وعيار 21 يبلغ 73 دينارا

12:03

إدارة الترخيص : بيع 3 آلاف رقم مميز للوحات المركبات بالترميز (1)

11:47

Zain Innovation Campus (ZINC) Funds Bab Plus with JOD 10,000 funding and one-year support package

11:46

منصّة زين للإبداع ZINC)) تموّل شركة “باب بلس” Bab Plus)) الناشئة

11:44

العثور على فرن أثري عمره 3 آلاف عام شرقي تركيا

وفيات
وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكوروفيات الجمعة 5-9-2025وفيات الخميس 4-9-2025