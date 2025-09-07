الحوثيون يحتجزون موظفة أردنية في صنعاء

وطنا اليوم:اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الحوثيين باحتجاز نائبة ممثل منظمة “يونيسف” في اليمن، الأردنية لونا شكري، منذ سبعة أيام ورفض جميع جهود الوساطة لإطلاق سراحها، مشيرا الى وجود انباء عن نية الحوثيين محاكمتها بتهم “ملفقة”.

وأوضح الإرياني أن الحوثيين يواصلون أيضًا “اختطاف” ثمانية موظفين محليين آخرين من مكتب المنظمة في صنعاء، ومصادرة جوازات سفر جميع العاملين، في تصعيد يهدف للسيطرة على العمل الإنساني واستخدامه كورقة ضغط سياسي.

وحمل الوزير الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين، محذرًا من أن استمرار هذه الانتهاكات يقوّض الثقة بقدرة المنظمات الإنسانية على العمل بحرية ويعيق وصول المساعدات للمتضررين.

ودعا الإرياني الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في بقاء مكاتبها في مناطق سيطرة الحوثيين ونقلها إلى العاصمة المؤقتة عدن، مطالبًا المنظمات الحقوقية والدولية بالتحرك العاجل لإطلاق سراح المحتجزين وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.