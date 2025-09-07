الأمير عمر بن فيصل يكشف عن الخطط المستقبلية لتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية

وطنا اليوم:التقى سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، اليوم الأحد، ممثلي وسائل الإعلام، بحضور معالي الدكتور محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة.

وأكد سموه خلال اللقاء أهمية الرياضات الإلكترونية باعتبارها قطاعاً رياضياً واعداً يشهد نمواً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الاستراتيجية الوطنية للرياضات الإلكترونية، حيث استعرض سموه مساعي الاتحاد لتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية والعمل مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز حضوره ودعمه.

كما أطلع سمو الأمير وسائل الإعلام على خطط الاتحاد لتوسيع قاعدة الممارسين والتعاون مع وزارة الشباب لتشجيع مراكز الشباب على تبني الرياضات الإلكترونية إلى جانب التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لبحث سبل إدراج هذا المجال ضمن المساقات التعليمية.

وشدد سموه على أهمية تطوير الرياضات الإلكترونية من مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية، لافتاً في الوقت نفسه إلى الاستضافة المقبلة للأردن لمنافسات الدوري العربي للرياضات الإلكترونية والتي تُقام لأول مرة في المملكة هذا الشهر، في خطوة تعكس اهتمام الاتحاد بتعزيز قدراته التنظيمية وترسيخ مكانة الأردن على الساحة العربية والدولية