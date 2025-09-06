بنك القاهرة عمان
بتنظيم من شركة بيت التصدير 14 شركة صناعية تشارك في معرض التجاره الافريقي 2025

وطنا اايوم-افتتح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير يمشاركة السفير الأردني في الجزائر عاهد سويدات، الجناح الأردني في معرض التجارة الافريقي 2025، الذي اقيم في العاصمة الجزائرية، برعاية الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

ويشارك بالمعرض أكثر من 2000,عارض من 80 دوله افريقيه بالإضافة الى الاردن والتي تعتبر الدوله العربيه الوحيده المشاركة بالمعرض من خارج دول الاتحاد الافريقي

وشهد المعرض مشاركة 14 شركة اردنيه من مختلف القطاعات الصناعية ويعتبر المعرض من أهم المعارض الاقتصاديه في القاره الافريقيه ومحطة استراتيجيه للتكامل العربي الافريقي ومنصة هامه لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الاتحاد الافريقي ولقاء عدد كبير من رجال الأعمال الأفارقة.

وحضر فعاليات افتتاح المعرض، الذي يستمر حتى العاشر من الشهر الجاري، كل من عاهد الرجبي عضو مجلس غرفتي صناعه الاردن وعمان والمستشار الاقتصادي بالسفاره الأردنية وائل المحادين ومدير ترويج الصادرات في شركة بيت التصدير خالد الصعوب .


