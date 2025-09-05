بنك القاهرة عمان
التربية تعلن أسس مشروع تمليك الأراضي للمعلمين وتحدد موعد التقديم

دقيقتان ago
وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم أسس مشروع تمليك الأراضي للمعلمين المشتركين في صندوق إسكان موظفي الوزارة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمود حياصات، إن الوزارة قامت بإضافة رابط على موقعها الإلكتروني يُبين مواقع المشاريع، وأسس مشروع تمليك الأراضي للمعلمين المشتركين في صندوق إسكان موظفي الوزارة لسنة 2025، مشيرًا إلى أن التقدم يبدأ اعتبارًا من صباح يوم الاثنين القادم 8/9/2025 ولغاية مساء يوم الثلاثاء 30/9/2025، عن طريق رابط منصة الموظفين( https://emp.moe.gov.jo )
وبين حياصات أن هذه المبادرة جاءت عقب توجيهات رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان في تخصيص أراضٍ لإنشاء إسكانات للمعلمين في المحافظات، ضمن حزمة متكاملة لدعم معلمي وزارة التربية والتعليم، تقديرًا لدورهم المحوري في بناء الأجيال، وترجمة لإيمان الحكومة بمكانتهم المجتمعية والمهنية.
وأشار إلى أن قرارات دعم المعلمين الأخيرة؛ من تخصيص قطع أراضٍ، وصرف السلف المالية الطارئة في صندوق الضمان الاجتماعي لجميع المتقدمين، وزيادة مكرمة أبناء المعلمين في الجامعات، وزيادة نسبة المعلمين في بعثات الحج الأردنية وشمول الزوج أو الزوجة فيها، جاءت إدراكا من الحكومة لأهمية تحسين الواقع المعيشي للمعلمين، ودعمهم وتمكينهم.
وكانت الحكومة قد خصصت 1039 قطعة أرض لإنشاء إسكانات للمعلمين في مختلف محافظات المملكة، من خلال المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وتقديمها للمعلمين بخصومات تصل إلى 50٪؜ مقارنة بالقطع المماثل لقيمتها السوقية


