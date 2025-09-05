بشكل نهائي.. ترامب يغيّر اسم وزارة الدفاع إلى الحرب

وطنا اليوم:أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع الجمعة أمرا تنفيذيا يغيّر بموجبه اسم وزارة الدفاع إلى “وزارة الحرب”، وذلك تنفيذا لوعد أطلقه أخيرا.

وقالت الرئاسة الأميركية في رسالة إن الأمر التنفيذي يرمي إلى “إعادة الاسم التاريخي لوزارة الحرب” ويأمر الوزير باتّخاذ كلّ الإجراءات الكفيلة بـ”تغيير اسم وزارة الدفاع الأميركية بشكل نهائي إلى وزارة الحرب”.