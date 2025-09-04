استثمارات منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية ترتفع إلى 700 مليون دينار

وطنا اليوم:قالت المديرة العامة لشركة تطوير المفرق ليزا الدغمي، إن حجم الاستثمارات في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية ارتفع خلال الثلاث سنوات الماضية إلى 125 مليون دينار ما يرفع الحجم الكلي للاستثمارات في المنطقة إلى 700 مليون دينار.

وأضافت أن النمو في حجم الاستثمارات في المنطقة نما لعدة عوامل كالموقع الإستراتيجي للمنطقة وقربها من الحدود مع سوريا والعراق والسعودية؛ مما يجعلها نقطة جذب للمستثمرين، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي قدمتها إدارة شركة تطوير المفرق للمستثمرين وقانون البيئة الاستثمارية الذي يمنح المناطق التنموية تسهيلات لإقامة استثمارات، لافتة إلى وجود طلب استثمار جديدة تتعلق بصناعة الألبسة وصناعات الهياكل المعدنية.

وأوضحت الدغمي أنه تم مؤخرا تأجير المباني كافة التي تم إنشاؤها من قبل شركة تطوير المفرق للمستثمرين، مشيرة إلى أن مساحة تلك المباني تبلغ 22 ألف متر مربع.

كما بينت أنه ونظرا للإقبال الشديد من قبل المستثمرين للمباني النمطية الجاهزة لإقامة استثماراتهم فيها، قامت شركة تطوير المفرق بإحالة عطاء جديد لبناء “هناجر” جديدة تقارب مساحتها 22 ألف متر مربع، مضيفة أن من المتوقع الانتهاء من تشييدها مع بداية العام المقبل.

وفيما يتعلق بمشروع الميناء البري، أكدت الدغمي أن هذا المشروع قديم حديث، حيث إن التطورات في هذا المجال تحركت بوتيرة أسرع؛ نظرا للظروف المحيطة في المنطقة، مشيرة إلى اتخاذ قرار من قبل اللجنة المعنية بالمشروع باستقبال الفرص سواء محليا أو دوليا للمستثمرين المهتمين بإقامة هذا المشروع. كما لفتت إلى أنه تم استقبال عدة طلبات من قبل اللجنة المعنية ويتم دراستها حاليا لاختيار الأفضل لإقامة هذا المشروع الحيوي.

وختمت الدغمي حديثها بالإشارة إلى أن عدد العاملين في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية يبلغ 1850 عاملا منهم 90 بالمئة أردنيون.