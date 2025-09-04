الغذاء والدواء تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتوصيل الأغذية

وطنا اليوم:حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المواطنين من التعامل مع جهات توصيل الأغذية، وزيت الزيتون غير الحاصلة على التراخيص الرسمية اللازمة، وذلك حفاظًا على صحتهم وضمانًا لجودة المنتجات المتداولة.

كما حذرت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الخميس، من أن ذلك قد يعرّض صحة وسلامة المستهلك لتأثيرات سلبية، كونه لا يمكن التأكد من التزام الجهات المذكورة بالاشتراطات الصحية اللازمة، بما في ذلك اشتراطات التخزين والنقل اللازمة لضمان سلامة هذه المواد وعدم تعرضها لعوامل تؤثر على صلاحيتها.

وفي السياق ذاته، عممت المؤسسة على الجهات المعنية بمنع التداول من ترويج وتوصيل الأغذية، وزيت الزيتون والمستلزمات الطبية من منشآت غير مرخصة وتحت طائلة المساءلة على شركات النقل.

وفيما يخص توصيل الأدوية، أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أن توصيل الأدوية للمستهلك مباشرة ممنوع ومخالف للتشريعات الناظمة المعمول بها.

وأوضحت المؤسسة، أن توصيل الأدوية مسموح حصريًا للصيدليات أو المستشفيات وعبر وسائط النقل المرخصة التابعة لمستودعات وشركات الأدوية، وتهيب المؤسسة بالمواطنين ضرورة شراء الأدوية من الصيدليات، كونها تخضع للرقابة والتفتيش الدوري من قبل المؤسسة للتأكد من التزامها بظروف التخزين والاشتراطات الفنية اللازمة.

ودعت المؤسسة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo، و “الواتس أب” على الرقم 0795632000