أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

وطنا اليوم:قالت منظمة “أطباء بلا حدود”، إن الفلسطينيين في الضفة الغربية يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه، ما يزيد من خطر التطهير العرقي بالأراضي المحتلة.

وأفاد بيان صادر عن المنظمة اليوم الخميس، أن سياسات إسرائيل القائمة على ضم الأراضي بالضفة الغربية تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) .

وخلصت إلى أن “إنهاء الاحتلال يبقى هو السبيل الوحيد لتخفيف المعاناة الشديدة التي يواجهها الفلسطينيون”.

وحثت المنظمة، الدول بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على ممارسة ضغوطات جادة لوقف الممارسات التي تضر بالفلسطينيين وتهجرهم، وضمان إنهاء الاحتلال غير القانوني.

ولفتت إلى أنها “تشهد كيف أصبحت المعاناة التي يتسبب بها الاحتلال واقعا طبيعيا أكثر من أي وقت مضى في تاريخ المنظمة الممتد على مدى 36 عاما من تقديم الرعاية الطبية والنفسية في فلسطين”.