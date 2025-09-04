بنك القاهرة عمان
أول تعليق من إسرائيل على رد حماس: كلام فارغ

4 سبتمبر 2025
أول تعليق من إسرائيل على رد حماس: كلام فارغ

وطنا اليوم:أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة “حماس”، عن استعدادها لإبرام صفقة شاملة في القطاع المحاصر، وذلك على خلفية عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب إطلاق سراح جميع الأسرى.
فقد أكدت الحركة في بيان، أنها مستعدة لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين.
جاء هذا بعدما طالب ترامب، حماس بتسليم الرهائن الإسرائيليين العشرين بشكل فوري، مقابل إنهاء فوري للحرب.
وكتب ترامب عبر منصة “تروث سوشيال”، الأربعاء، “أخبروا حماس أن تعيد فوراً جميع الرهائن العشرين (ليس 2 أو 5 أو 7)، وسيتغير كل شيء بسرعة”، مضيفاً “سـتـنـتـهـي الحرب”.
وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، رد على إعلان حماس أن “الحركة لا تزال تخادع وتنطق بكلام فارغ، لكنها ستدرك قريباً أن عليها الاختيار بين خيارين: إما قبول شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الأسرى ونزع السلاح، أو أن تُصبح غزة مثل رفح وبيت حانون”، وفق كلامه. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يستعد بكامل قوته.
أتى ذلك، فيما أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير الأربعاء، بدء المرحلة الثانية من عملية “عربات جدعون” في قطاع غزة، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق أهداف الحرب عبر تكثيف القتال وتعميق المناورة العسكرية.
وقال زامير: “إن استعادة أسرانا مهمة أخلاقية ووطنية. سنواصل ضرب مراكز ثقل حماس حتى هزيمتها”.

“عربات جدعون 2”
وكان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وافق في 21 آب الجاري، على ما أسماها “عربات جدعون 2” الرامية لاحتلال مدينة غزة بالكامل، بعد أكثر من أسبوعين من انطلاق عملية عسكرية موسعة في حي الزيتون، امتدت إلى حي الصبرة المتاخم له جنوبي مدينة غزة.
بينما امتنع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن قبول العرض الأحدث الذي قدمه الوسطاء من أجل وقف الحرب في القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر، وتبادل الأسرى، وفق ما أكد الوسيط القطري الثلاثاء، في حين أعلنت حركة حماس موافقتها على العرض


