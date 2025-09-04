بنك القاهرة عمان
واشنطن ترشّح جيم هولتسنايدر سفيرًا للولايات المتحدة في الأردن

4 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:أعلن البيت الأبيض الأمريكي عن ترشيح جيمس هولتسنيدر لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
وجاء هذا الإعلان ضمن قائمة ترشيحات لعدد من السفراء الأمريكيين إلى عدة دول، تم نشرها مؤخرًا على الموقع الرسمي للبيت الأبيض تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للمصادقة عليها.
جيمس هولتسنيدر، من ولاية أيوا، عضو محترف في الخدمة الخارجية العليا، فئة المستشار.
ويشغل هولتسنايدر حاليًا منصب المسؤول الأول في مكتب الشؤون السياسية – العسكرية بوزارة الخارجية الأميركية، وهو دبلوماسي مهني في السلك الدبلوماسي بدرجة مستشار.
وسبق له أن عمل نائبًا لرئيس البعثة في السفارة الأميركية في الكويت، وتولى مهام في العراق وتونس وأفغانستان والصومال وإيطاليا، إضافة إلى مناصب قيادية في وزارة الخارجية بواشنطن شملت مكتب نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد، ومكتب الشؤون الإيرانية، ومركز عمليات الوزارة.
حصل هولتسنايدر خلال مسيرته على جائزة ليامون ر. هانت للتميز الإداري من وزارة الخارجية الأميركية، وميدالية الخدمة العامة المتميزة من الجيش الأميركي.
وقبل التحاقه بالسلك الدبلوماسي، خدم هولتسنايدر ست سنوات في قوات مشاة البحرية الأميركية (المارينز). وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة كولورادو، ودرجة الماجستير في السياسات العامة من جامعة برينستون


