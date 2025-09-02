بنك القاهرة عمان
رئيس مجلس النواب يعود طاهر المصري

2 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:زار رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء والأعيان والنواب الأسبق طاهر المصري.
وأكد الصفدي تقديره لشخصية المصري في لقاء تناول جملة من الملفات الوطنية وعلى رأسها متانة الجبهة الداخلية كعنوان ثابت لقوة الأردن ومنعته بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضاف الصفدي، إن هذا اللقاء ليس مجرد زيارة اطمئنان، بل رسالة وفاء لرجل خدم الأردن بإخلاص


