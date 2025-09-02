بنك القاهرة عمان
الذكرى السنوية السادسة لوفاة المرحوم النائب الاسبق المحامي فلاح القضاة

2 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:ولد المرحوم فلاح القضاة في الأول من كانون الثاني في العام 1942،وحاصلا على درجة البكالوريوس في الحقوق. وتنقل المرحوم المحامي فلاح القضاة بين العديد من الوظائف الحكومية وتدرج فيها إلى أن أصبح مدير عام لمؤسسة المناطق الحرة. وقد أمضى المرحوم المحامي فلاح القضاة حياته إلى جانب أبناء محافظة عجلون خاصة وخدمة أبناء الوطن عامة وخدمة الوطن والقيادة الهاشمية كما تم إنتخابه في العام2003 عضوا في مجلس النواب الأردني. و المرحوم المحامي فلاح القضاة من الشخصيات الوطنية التي أفنت عمرها في خدمة الوطن والمواطن،تعبيرا عن حب الوطن وقيادته،والعمل العام ،حيث قرر مجلس الوزراء في إحدى جلساته إبان تسلم دولة المرحوم الدكتور معروف البخيت لمنصب رئيس الوزراء تعيين النائب السابق المرحوم فلاح القضاة عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ممثلا للجمعيات الخيرية في المملكة.
وشغل المرحوم النائب السابق المحامي فلاح القضاة منذ العام ١٩٩٤ منصب رئيسا لاتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة عجلون،ورئيسا لجمعية جبل عجلون ،وعضوا للمجلس الاستشاري لمحافظة عجلون.
يشار أن النائب السابق المرحوم المحامي فلاح القضاة أمضى زهاء ٣٠ عاما رئيسا لجمعية جبل عجلون الخيرية،ورئيسا لاتحاد جمعيات عجلون أكثر من ٢٥ عاما،كما ترأس الإتحاد العام للجمعيات الخيرية لدورتين متتاليتين من العام ٢٠١٢ ولغاية العام ٢٠١٧ .
رحم الله النائب السابق المرحوم المحامي فلاح مفلح الفلاح القضاة ابو يعرب


