9 وفيات بينها 3 أطفال نتيجة التجويع في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

وطنا اليوم:سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة 9 حالات وفاة، بينها 3 أطفال، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 348 شهيدًا، من بينهم 127 طفلًا.

ومنذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قِبل (IPC) بتاريخ 22 أغسطس/آب 2025، سُجّلت 70 حالة وفاة، من بينهم 12 أطفال.

كما أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 98 فلسطينيا وإصابة 404 آخرين بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 63 ألفا و557 شهيدا، و160 ألفا و660 مصابا.