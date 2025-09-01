بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

9 وفيات بينها 3 أطفال نتيجة التجويع في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

52 ثانية ago
9 وفيات بينها 3 أطفال نتيجة التجويع في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

وطنا اليوم:سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة 9 حالات وفاة، بينها 3 أطفال، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 348 شهيدًا، من بينهم 127 طفلًا.
ومنذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قِبل (IPC) بتاريخ 22 أغسطس/آب 2025، سُجّلت 70 حالة وفاة، من بينهم 12 أطفال.
كما أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 98 فلسطينيا وإصابة 404 آخرين بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 63 ألفا و557 شهيدا، و160 ألفا و660 مصابا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:07

رأي في حديث الاستاذ الدكتور اخليف الطراونه

14:03

حكومة الاحتلال تسمح لـ 100 ألف إسرائيلي إضافي بالحصول على رخص سلاح

13:51

قائد القوات المركزية الأميركية يشيد بدور الأردن في دعم الأمن الإقليمي

13:49

الأردن يدعو لتحرك عربي ودولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

12:52

غوشة رئيساً لمجلس النقباء

12:43

الزراعة تطلق حملة الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية

12:25

المنتخب الوطني يتدرب في موسكو بانتظار اكتمال الصفوف

12:16

مرصد أكيد: 91 شائعة في آب 15 منها جرى نفيها

12:06

أمام دولة الرئيس حسّان؛ عامل الوطن الذي أحيل قسراً للتقاعد المبكر ففقَدَ 50% من دخله.!

12:02

هل تستعد تركيا لحرب مع إسرائيل؟

11:47

مظاهرة حاشدة في الأرجنتين تنديداً بجريمة الإبادة في غزة

11:41

غرام الذهب “عيار 21” يرتفع محليا بمقدار 30 قرشا

وفيات
وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025وفيات الجمعة 29-8-2025وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025